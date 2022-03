Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

iPhone 14 vil få et kraftig oppgradert kamera

Lekkede bilder viser diger kamerahump.

Kamerahumpen på baksiden av iPhone 13 Pro er allerede ganske stor. I neste generasjon vil den bli enda større, hevder analytiker.

Niklas Plikk

Selv om Apples iPhoner tar stadig bedre bilder, har de i årevis holdt seg til en oppløsning på 12 megapiksler for hovedkameraet.

Til sammenligning viste Samsung frem en bildebrikke med hele 200 megapiksler senest i fjor høst, som i hovedsak skal kunne gi mer lyssterke bilder, ikke bare høyere oppløsning.

Nå viser nye, lekkede bilder av Apples kommende iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max at kamerahumpen på baksiden av mobilen blir betydelig større enn på dagens mobiler. Fra dagens 3,6 millimeter til 4,17 millimeter.

Øker til 48 megapiksler

Ifølge velrenommerte analytikeren Ming-Chi Kuo skyldes den økte tykkelsen at Apple oppgraderer hovedkameraet til 48 megapiksler. Dette skal gjelde både iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max, mens de vanlige variantene ikke vil få den samme oppgraderingen.

Kuo har tidligere uttalt at Apple kommer til å fase ut mini-varianten av iPhone, men at selskapet likevel skal slippe fire iPhoner: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max.

Ventet i september

Ifølge analytikeren vil den nye bildebrikken øke i størrelse både diagonalt og i høyden.

– Den diagonale lengden på 48 megapiksels-CIS-en (Contact Image Sensors) vil øke med 25–35 prosent, og høyden på 48 Megapiksels 7P-objektivet vil øke med 5–10 prosent, skriver Kuo.

Apple har naturligvis ikke kommentert bildene og ønsker heller ikke å gjøre det, og hverken Kuo eller Max Winebach, som lekket bildene, jobber i selskapet. Dermed er det ingen garanti for at informasjonen stemmer. Begge to har imidlertid lang fartstid i bransjen, og Winebach er kjent for å ha lekket korrekte produkttegninger i forkant av Apples lanseringer. Kuo pleier også å treffe godt med sine spådommer, så når begge deres antagelser stemmer overens, kan det være greit å tro at de har rett.

Fasit får vi ikke før i september, da Apple pleier å lansere sin nye generasjon iPhoner.

