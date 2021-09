Starter salget i dag: Her er Nissan Ariya-prisene

Nissan Ariya kommer til Norge sommeren 2022. Prisene er nå klare.

409.900 kroner blir startprisen på Nissans Ariya. Det offentliggjorde Nissan på et arrangement torsdag formiddag. Prisen inkluderer leveringsomkostninger på 9900 kroner, og forhåndssalget starter nå.

Norge blir det første landet utenfor Japan som åpner for forhåndssalg av Ariya, som kanskje ikke er så rart med tanke på at Nissan Leaf fortsatt er Norges mest solgte elbil med nesten 70.000 eksemplarer. Prisen er for øvrig også noe lavere enn estimatet Nissan kom med tidligere i år, som var på 450.000 kroner for rimeligste modell.

Om du ikke er så stø på Ariya så er den en crossover-SUV i noenlunde samme klasse som Volkswagens ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, for å nevne noen. Bilen måler knappe 4,6 meter i lengde.

Fire modeller

For det som altså er drøyt 400.000 kroner får du Ariya med forhjulstrekk og den minste batteripakken på 66 kilowattimer brutto og 63 kilowattimer netto, i et utstyrsnivå Nissan kaller Advance. Rekkevidden på denne er estimert til 360 kilometer etter WLTP.

Vil du ha det store batteriet på 87 kilowattimer må du opp til utstyrsnivå Evolve, som koster 499.900 kroner, fortsatt med forhjulstrekk. Firehjulstrekk og stort batteri koster 529.900 kroner, mens toppmodellen Performance tikker inn på 575.900 kroner.

Disse har estimerte rekkevidder på henholdsvis 500, 460 og 400 kilometer. Nissan ser ut til å ha droppet modellen med minste batteri og firehjulstrekk foreløpig.

Førermiljøet i Ariya.

Nissan fremhever selv at mye ettertraktet utstyr er standard selv på innstegsmodellen, og nevner blant annet elektrisk justerbare forseter, elektrisk bakluke, 360-graders kamera, oppvarmet frontrute og førerassistansesystemet ProPilot.

Evolve legger til 22 kilowatts ombordlader (opp fra 7,4), panoramasoltak, adaptivt fjernlys, elektrisk justerbart ratt, headup-display og ventilerte seter med varme og kjøling.

Performance-modellen kommer videre med nappaskinn-interiør som standard, i tillegg til 20-tommers alufelger.

Spesifikasjonene er ellers som følger:

Ariya 63 kWh Advance Ariya 87 kWh Evolve Ariya e-4orce 87 kWh Evolve Ariya e-4orce 87 kWh Performance Rekkevidde (WLTP) 360 km 500 km 460 km 400 km Motoreffekt 160 kW 178 kW 225 kW 290 kW Dreiemoment 300 Nm 300 Nm 600 Nm 600 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 7,5 s 7,6 s 5,7 s 5,1 s Toppfart 160 km/t 160 km/t 200 km/t 200 km/t Ombordlader 7,4 kW 22 kW 22 kW 22 kW Maks hurtiglading 130 kW 130 kW 130 kW 130 kW Hengervekt 750 kg 750 kg 1500 kg 1500 kg Bagasjeromsplass 468 liter 468 liter 415 liter 415 liter

Hvis vi tar Ariya-versjonen med firehjulstrekk og stort batteri, så er den vel priset omtrent som forventet. En Ford Mustang Mach-E starter eksempelvis på 554.000 kroner i LR AWD-versjon, men da får du et større batteri på 99 kWh og hakket bedre rekkevidde på 540 kilometer. En god del av utstyret som kommer med Ariya krever imidlertid den såkalte Teknopakke+ hos Ford, som legger på 34.500 kroner.

En Volkswagen ID.4 GTX, med ganske sammenliknbare spesifikasjoner som Ariya, starter på sin side på 456.080 kroner. Også her må du nok til med noen pakker for å få det samme utstyret.

Da vi så på bilen i Oslo tidligere i år, noterte vi at det flate gulvet og den skyvbare midtkonsollen gir spesielt god beinplass foran. Crossover-formen gir imidlertid noe begrenset bagasjeplass, som ikke har noen frunk, og hvor den firehjulsdrevne versjonen mister enda noen liter fra de 468 som den forhjulsdrevne har.

Ariya ventes til Norge sommeren 2022, og Nissan sier de ser for seg å selge 7000 biler i Norge neste år.

Du ser noen av de mest aktuelle konkurrentene i tabellen under.