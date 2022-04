Apple sletter utdaterte apper fra App Store

Det kan få konsekvenser for utviklere.

Apple later til å slette eldre apper fra appbutikken deres, som ikke er oppdatert relativt nylig. Selv om dette kan være bra av sikkerhetshensyn, kan det by på problemer for noen.

En rekke utviklere har siden forrige uke tatt til Twitter for å lufte sin frustrasjon over at deres apper enten allerede har blitt fjernet, eller har fått beskjed om å umiddelbart oppdatere appene sine. Hvis de ikke oppdateres innen kort tid vil de fjernes fra App Store.

Dette var akkurat det som skjedde med utvikleren bak spillet Motivoto. I en twittermelding uttaler han, under brukernavnet protopop Games, at Apple har planlagt å fjerne spillet fra App Store.

– Jeg blir kvalm, skriver utvikleren, og sier behandlingen er urettferdig for små indieutviklere.

I meldingen har han lagt ved et skjermbilde av det som skal være en e-post fra Apple. Her står det at de krever at spillet oppdateres innen 30 dager, hvis ikke blir spillet fjernet fra salg i deres appbutikk.

Ifølge Motivito-utvikleren fungerer spillet fortsatt optimalt.

Også FlickType Apple Watch keyboard, som oppgis å være en app spesifikt rettet mot synshemmede, skal ha blitt fjernet fra App Store. Utvikleren, Kosta Eleftheriou, hevder i en twittermelding at et av hans eldre spill, som ikke har blitt oppdatert siden 2015, likevel ikke skal ha måttet lide samme skjebne.

Skjermbilde fra Twitter

På Apples egne sider opplyser de om at de er i en pågående prosess med å evaluere og fjerne apper som ikke fungerer slik de skal, ikke følger gjeldende retningslinjer, eller er utdaterte. Når dette arbeidet skal ha startet, eller når det vil ende, opplyser de ikke om.

Både Google og Apple har startet vårrengjøring

Tross at Twittermeldingene fra apputviklere om Apples tilsynelatende vårrengjøring startet forrige uke, burde ikke nyheten være en stor overraskelse. Allerede tilbake i 2016 opplyste nemlig Apple at de hadde startet prosessene med fjerne utdaterte apper, og at utviklere ville bli gitt en kort tidsfrist på å oppdatere appene i henhold til seneste iOS- og MacOS-oppdateringer.

Også Google annonserte tidligere denne måneden at de ville begrense synligheten til de appene som ikke har blitt oppdatert i henhold til deres Android-oppdateringer de siste to årene. Utviklerne ble gitt frist til 1. november i år på å oppdatere appene sine, men har også mulighet til å søke om forlengelse i seks måneder, skulle de ikke klare å møte tidsfristen.