Bose Frames blir flere og bedre

Slipper nye varianter og justerer litt på lyden.

Frames Tempo skal egne seg til de fleste utendørsaktiviteter, mener Bose. Bose

Vegar Jansen 11 Sept 2020 15:07

I 2018 slapp Bose en kjekk sak for deg som gjerne liker litt lyd på øret når du er på farten, men ikke kan tenke deg å bli sett vandrende rundt med hverken store øreklokker eller «tannbørstehoder» i øregangene.

Nyheten vi snakker om er selvfølgelig Bose Frames – solbriller med innebygde høyttalere – som også fikk ganske gode skussmål fra oss da vi testet dem.

Bose Frames Soprano og Tenor. Bose

Nå har Bose dratt duken av tre nye modeller kalt Tempo, Tenor og Soprano, noe som betyr at det snart vil være fem forskjellige Frames-varianter å velge mellom.

Hold Tempo

Av de tre nykommerne er Tempo den typiske «sportssolbrillen», og skal være lagd av et spesielt fleksibelt materiale kjent som TR90. Ifølge Bose vil brillene passe til de fleste sportslige aktiviteter, men de frir kanskje spesielt til syklister.

Bose Frames Tempo med «Road Orange» glass. Bose

I pressemeldingen som omtaler brillene står det å lese at «en 22mm driver med full rekkevidde innebygd i hver av stengene sikrer både høyere og dypere lyd. Lyden er høy nok til at du fint kan sykle i 40 km/t samtidig som du lytter til musikk og følger med på trafikken og eventuelle advarsler.»

Bose nevner videre at brillene skal passe under de fleste hjelmer, og at de skal tåle sitt av svette og hardt vær, samt litt tøff behandling. Det finnes også forskjellige typer glass å få til dem, avhengig av lysforhold de skal brukes i.

Batteritiden er oppgitt til opptil åtte timer.

Opera til hverdags

Bose Frames Soprano med «Purple Fade». Bose

For de av oss som aldri noensinne har tenkt å løpe, sykle eller ta et stavtak i Birken, er det greit å vite at både Tenor og Soprano er mer folkelige modeller. Disse skal ifølge Bose være bedre enn førstegenerasjons Frames – kjent under navnene Alto og Rondo – på stort sett alle områder.

Nykommerne har 16mm høyttalere som skal gi bedre bassrespons, og batteritiden har økt fra 3,5 til 5,5 timer.

Glassene – som skal være motstandsdyktige mot riper og knusing – kommer i flere farger, og man kan da bytte mellom Mirrored Blue og Silver for Tenor, eller Rose og Purple Fade for Soprano.

For ordens skyld, det er altså Tenor som er de mindre, firkantede brillene, mens Soprano har det pressemeldingen omtaler som «cat-eye-design». Så vet du det.

Bedre taleoppfattelse

Bose Frames Tenor og «Mirrored Blue» glass. Bose

Tempo, Tenor og Soprano har alle polariserte glass som blokkerer opptil 99 prosent av UV-strålingen. All teknologien er bygget inn i hver av brillestengene, og hele systemet veier mindre enn femti gram.

Et annet fellestrekk ved de nye modellene er at det tidligere mikrofonsystemet nå er erstattet med et «dual-beam»-system som visstnok skal gi merkbart bedre talekommunikasjon.

Musikken skal også komme bedre fram takket være en bedre equalizer som normaliserer ulike frekvenser slik at viktige detaljer ikke uteblir ved lavt volum.

De nye modellene skal være tilgjengelig for forhåndsbestilling fra i dag, og blir å finne i butikkene fra 24. september.

Veiledende pris for både Tempo, Tenor og Soprano ligger på tre tusen kroner.