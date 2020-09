De norske Xbox-prisene er klare

Microsofts neste konsoll kan forhåndsbestilles fra 22. september.

Xbox Series X i sort og S i hvitt. Microsoft

Vegar Jansen, Niklas Plikk 9 Sept 2020 18:11

Etter tirsdagens ryktebonanza rundt Xbox, har Microsoft like godt bestemt seg for å slippe de gjenstående detaljene rundt de kommende spillkonsollene Xbox Series X og Xbox Series S.

Begge konsoller – hvorav X er det større og sterkere flaggskipet, mens S er den «heldigitale» lillebroren – slippes globalt den 10. november. Men allerede fra 22. september skal det være mulig å hive inn en forhåndsbestilling.

Xbox Series X vil få en veiledende utsalgspris på 5499 norske kroner, mens Xbox Series S vil gå for 3299 kroner. Frem til nå har norske nettbutikker operert med en kunstig høy forhåndsbestillingssum på 9990 kroner, så spillere som har forhåndsbestilt konsollen vil nok puste lettet ut nå.

Hard konkurranse fra Sony

Mange forventer en lignende pris på rundt fem til seks tusen kroner for PlayStation 5, som også vil komme på markedet i løpet av 2020.

Sony vil for øvrig også slippe to varianter av PlayStation 5, men der er forskjellene mindre. De slipper nemlig en «heldigital» versjon av konsollen, altså uten optisk diskdrev, men ellers er spesifikasjonene like.

Les om forskjellen mellom Xbox Series X og PlayStation 5 i vår gjennomgang her

«All Access» til Norge før jul

Microsoft

En annen nyhet er at Microsofts tjeneste kalt Xbox All Access skal utvides til å inkludere tolv land før året er omme, og Norge vil være ett av de tolv landene.

Xbox All Access er en toårskontrakt (24 måneder) der man velger enten en Xbox Series X eller Xbox Series S som betales ned i månedlige avdrag.

«På kjøpet» får man medlemskap i Xbox Game Pass Ultimate, som straks gir tilgang til over hundre spill på konsoll, PC og Android, samt online flerspillertilgang gjennom Xbox Live Gold.

Avhengig av mengden forskjellige spill man har for vane å konsumere, trenger ikke dette å være noen dårlig deal. Når toårsperioden er over vil for øvrig konsollen være ferdig «nedbetalt», og man står fritt til å kansellere de andre abonnementene.

De norske prisene på Xbox All Access har vi ikke fått, men i USA ligger dette på 35 dollar i måneden for en Series X og 25 dollar i måneden dersom man heller velger en Series S.

Les også Xbox-teknologi skal gjøre Windows bedre til spilling

