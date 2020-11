SpaceX skal teste Starship i femten kilometers høyde

Vil høyt til værs allerede neste uke.

SpaceX og Elon Musk sikter mot stjernene. SpaceX

Vegar Jansen 26 Nov 2020 11:39

Nesten ingen nyhetsuker går forbi uten at vi må lage en sak på noe Elon Musk har klart å dytte ut på Twitter, og denne gangen er det vanskelig å overse planene for for Starship – altså SpaceX’ store romrakett som Musk vil sende i tusentall for å lage kolonier på Mars.

Ja visst er det høytflygende planer. Derfor er det nå tydeligvis på tide å få Starship – som hittil kun har gjort noen relativt beskjedne «hopp» med en høyde på omtrent 150 meter – skikkelig opp i lufta.

Etter denne ukens vellykkede test av rakettmotorsystemet til Starship SN8, som den nye prototypen heter, sikter nemlig SpaceX mot å få raketten opp i en høyde på hele femten kilometer i neste omgang. Dette kan skje så tidlig som allerede i neste uke, ifølge Musk.

Tre av seks motorer

Mens de første og lavthoppende prototypene av Starship hadde kun én rakettmotor – som for øvrig går under navnet Raptor – er den nye prototypen utstyrt med tre av disse. Den ferdige utgaven av Spaceship skal etter planen ha seks Raptor-motorer.

Starship med tre Raptor-motorer. SpaceX

Men tre motorer skal altså være mer enn nok til å få Starship SN8 opp i en høyde på omtrent femten kilometer. Dette tillater SpaceX å få gjort en skikkelig test av de tre motorene, drivstofftankene og styrefinnene på raketten. Forhåpentligvis vil den komme seg ned i ett stykke og lande trygt på jorden igjen også.

Hvorvidt Musks plan om å få Starship-prototypen opp i været allerede til neste uke lar seg gjøre, kommer som alltid an på slikt som værforhold og at det ikke oppdages noen uregelmessigheter under forberedelsene til testen.

I så fall er 30. november en dato som er verdt å merke seg.

Uansett forventer vi at testen vil gjennomføres innen rimelig kort tid, og at Starship SN8 vil kunne bli et flott skue både på vei opp og ned.