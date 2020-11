Apples kommende Macer kan bli dobbelt så raske

Finn Jarle Kvalheim 25 Nov 2020 08:36

Apple har laget sjeldne bølger i laptopland med sine nye Macer. MacBook Pro med sin vanvittige ytelse, og vifteløse MacBook Air, kjører begge det som i praksis er en mobilprosessor laget av Apple selv. M1, som den heter, har i ytelsestester vist seg å være noe av det aller raskeste du kan putte inn i en bærbar datamaskin. Og så rask er den med sine åtte prosessorkjerner, der fire av dem er «raske» og de andre fire er «effektive».

Det har gått sport i å forutse hvor elektronikkjempen hopper de siste årene, og en av dem som gjør det er Twitter-kontoen @LeaksApplePro. Der hevdes det at oppfølgeren til M1 vil få hele 12 kjerner, og at åtte av dem vil være raske, høytytende kjerner, i tillegg til de vanlige fire energieffektive strømsparekjernene.

Det kan bety opp mot dobbelt så raske Macer, hvis ytelsen per kjerne ellers er uendret. Denne typen ytelseshopp hører vi så godt som aldri om.

Flere etterlyste en oppdatert 16-tommers Mac ved M1-lanseringen nå i høst - men den har så langt ikke kommet. Ryktemakeren vil ha det til at det er nettopp i en slik maskin vi får se M1X først.

Laget for ulike typer bruk

Den såkalte big.LITTLE-teknikken har vært brukt i mobiltelefoner det siste knappe tiåret, og handler om at prosessoren er mest mulig optimal for de to vanligste brukerbehovene.

Vanlig rutinemessig arbeid og bakgrunnsoppdateringer, som e-postsjekking og enkel tekstbehandling, krever langt fra den samme ytelsen som redigering av foto på flere titallsmegapiksler eller høyoppløst video på 4K og 8K. Der de effektive «little»-kjernene fikser det første scenarioet uten å svette så fælt, kommer de raske kjernene inn når du blir storforlangende.

Apples første M1-prosessor blir skrytt opp i skyene de fleste steder der den er testet så langt. Så lenge maskinene får jobbe med apper og kode som er laget for den nye plattformen er de vesentlig raskere enn omtrent alt annet, mens ytelsen går noe ned så fort de må tygge på kode som egentlig er laget for de eldre Intel-baserte Macene. Der er for eksempel Adobes programpakke foreløpig - med optimaliserte apper på vei i løpet av neste år.

Les også Apple avduket ny Mac mini, MacBook Air og MacBook Pro

Ny Mac slo tre ganger dyrere maskin

En test gjort av Paul Hudson, referert i 9to5Mac , viser at hans maksede 60.000-kroners MacBook Pro fra i fjor ikke hadde nubbsjans på årets nye MacBook Pro med M1-brikke - en maskin som bare kostet en tredel av det hans forrige gjorde i fjor.

Hudson testet den enkle, men krevende, øvelsen å pakke ut Apples programvarepakke med utviklerverktøy - Xcode. Hans gamle maskin brukte drøyt 13 minutter på øvelsen, mens den nye M1-maskinen gjorde det unna på bare fem minutter.

Nye Macer er raskere på det meste

Mange av testene som så langt er kjørt mellom gamle og nye Macer viser den samme trenden, med få områder der de nye prosessorene pekes på som dårligere enn de gamle.

Ut fra ryktene hevdes det forøvrig at navnet på den kommende prosessoren ikke er endelig, og at den vil komme i en MacBook Pro på 16 tommer. Ser vi med historisk orienterte øyne på navnet virker det rimelig sannsynlig at det kan stemme. Å slenge på en X bakpå prosessornavn er noe Apple typisk har gjort med mobilprosessorene sine før de har puttet dem i iPad-brettene de senere årene. Typisk har X-en representert små, men viktige, endringer som har gitt vesentlig høyere ytelse til de større skjermene. Det passer fint med antakelsen om langt flere av de raskeste prosessorkjernene.

I Twitter-meldingen står det også et sitat fra en ikke navngitt kilde; «Hvis du synes M1 er rask, har du ikke sett M1X».

Les også Nye macOS Big Sur er tilgjengelig

Kan plutselig dukke opp

En annen ting vi merker oss er omtalen av 16-tommerslanseringen som en «pressemelding» - det kan bety at vi slipper å vente helt til vårens WWDC-konferanse for å få hilse på den kommende Macen. Apple har tradisjon både for pomp, prakt og store keynotes - og for noen ganger å bare slippe nye modeller uten å gjøre noe mer enn å sende en e-post. Det er altså det siste som antydes at vil bli tilfellet for MacBook Pro 16 med M1X-prosessor.

Av de to nye MacBookene er det kun Air som er vifteløs. Men i en del av testene som har blitt kjørt så langt, hevdes MacBook Pro-en med M1-prosessor å omtrent aldri starte opp viften. Hvis varmeutviklingen er så lav at den kan kjøre på nær full pinne uten at viftene går, skal det bli spennende å se hva en MacBook med 12-kjerners M1X-prosessor kan gjøre uten å irritere ørene eller koke fanget man har den på.

For ikke å snakke om hva Intel skal gjøre for å hamle opp. Den gamle prosessorgiganten har i årevis forsøkt å komme inn på mobilmarkedet, og så et øyeblikk ut til å være på vei til å klare det - før Atom-prosessorene sakte men sikkert forsvant fra arenaen igjen. Enn så lenge dominerer Intel i høytytende stasjonære PC-er og i Windows-laptoper. Det kan forandre seg raskt hvis Apples ledesnor vinner frem.

Så langt har imidlertid ikke Windows-maskiner med mobilprosessorer (ARM) vært noen stor hit, til tross for at de kan by på svært lang batteritid.