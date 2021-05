Elektronikkbransjen satser på ny gjenbruksordning - med to års garanti

I dag lanseres ombrukt.no, en ordning som blant annet står for godkjenning av «ombrukte» elektronikkprodukter. Ombrukt-merkede produkter vil komme med to års garanti. Pål Haugen er sjef for nettstedet. Jan Røsholm/Ombrukt

Stein Jarle Olsen 27 Mai 2021 16:26

Både produsenter, verksteder og butikkjeder går nå sammen om en ny ordning for å tilby gjenbrukte elektronikkprodukter. I dag lanseres ombrukt.no, som er et prosjekt for å gi flere kasserte elektronikkprodukter nytt liv.

Kasserte og reparerte produkter

Bak står Stiftelsen Elektronikkbransjen, sammen med Bosch/Siemens, Electrolux, Grundig, Miele, Samsung, Whirlpool og kjedene Elkjøp, Elon og Power.

– Det snakkes mye om ombruk og sirkulærøkonomi, og nå stiller en samlet bransje seg bak et stort prosjekt for å få flere brukte elektronikk-produkter tilbake på markedet. Der markedet hittil i stor grad har vært preget av private selgere, har bransjen utviklet en hel verdikjede for godkjenning, merking og en garantiordning som gjør det trygt for forbrukeren å velge ombrukt, sier Pål Haugen, daglig leder for ombrukt.no, i en pressemelding.

– Dette dreier seg rett og slett om produkter som vi henter ut fra avfallsstrømmen som kommer til Norsirk og andre returselskaper. De produktene som ser ut som om de kan repareres vil hentes ut og sendes til verksteder, utdyper kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen til Tek.no.

Logoen til Ombrukt. Ombrukt

Egen godkjenningsordning

Gjenbrukte produkter som selges gjennom ordningen vil få et eget godkjenningsmerke fra Ombrukt, som skal gi kjøperen ekstra trygghet.

I tillegg vil Ombrukt godkjenne butikker og verksteder som skal behandle produktene, som garanterer at produktet er rengjort, testet og ved behov reparert av fagfolk og med originale reservedeler.

Produktene vil dessuten ha en egen garantiordning på to år, som innebærer at man får et nytt «likeverdig» produkt om produktet slutter å fungere. Produktet skal ha samme funksjon, men vil ikke nødvendigvis være fra samme produsent.

– Vi tror mange har vegret seg for å kjøpe et brukt produkt fordi man ikke vet om vaskemaskinen eller TV-en faktisk virker. Nå får ombrukte produkter et godkjenningsmerke med Ombrukts logo. Produktene registreres i en felles database, og kjøper får en toårig ombyttegaranti. Det gir en ekstra trygghet for forbrukeren, sier Haugen.

Har blitt revet bort

Prosjektet har frem til nå vært gjennom en pilotperiode, og har foreløpig tre pilotkunder: Elektrotec AS, Hvitevareteknikk AS og Norsk Ombruk AS. Flere partnere skal være på vei inn, også innenfor kategorier som ikke er hvitevarer. Haugen nevner eksempelvis mobiltelefoner og brunevarer.

– Etter at vi åpnet en finn.no- butikk og en nettbutikk så har vi hatt masse spørsmål om kjøp av ombruksprodukter fra kunder. Vi har til nå ikke klart å få tak i nok ombrukte produkter til å dekke behovet. Vaskemaskinene og kjøleskapene har forsvunnet før vi har fått lagt det ut for salg, sier daglig leder Kristoffer Bahr i Hvitevareteknikk.

Administrerende direktør Ronny Blomseth i Power-kjeden sier de har stor tro på at bransjen som helhet ønsker å ta et større ansvar for ombruk og reduksjon av unødvendig elektroavfall.

– Jeg tror helt klart det er et bra marked for ombrukte produkter i Norge, men siden dette er et relativt nytt marked, krever det tydelig informasjon og gode garantier for at folk skal ta sjansen på å kjøpe et brukt produkt.

Selskapene som er med betaler en liten avgift for å benytte seg av ordningen og merkingen, men ordningen er «ideell» i den forstand at avgiften kun er ment å dekke kostnader og ikke gi et overskudd, forklarer Haugen til Tek.no.