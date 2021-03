Dyson V15 Detect finner støvet ditt – med laser

Vegar Jansen 25 Mar 2021 14:10

Det er noe eget med håndholdte støvsugere , og kanskje Dyson spesielt. For selv om prisen har en tendens til være i det øverste laget, er gadgetfaktoren tilsvarende stor. Dette gjelder også i høyeste grad for selskapets nyeste kreasjon V15 Detect.

Støvsugeren får også en lillebror i form av V12 Detect Slim. Nei, ikke spør oss om hvor V13 og V14 ble av. Sist vi sjekket, var det uansett V11 Absolute som var toppmodellen.

Men angående de to nye modellene, kan jo alle som ser for seg det klassiske bildet av en detektiv med forstørrelsesglass, også gjette seg til hvorfor V12 og V15 nettopp har fått «Detect» som tilnavn. Jo, de skal hjelpe deg med å snuse opp skitten, og da med et grønt lys som skytes ut foran munnstykket og får slikt som hår og partikler til å synes ekstra godt.

Hvis du ikke allerede har støv på hjernen, får du altså godt med hjelp her.

Ifølge Dyson er det snakk om en grønn laser som sitter 7,2 millimeter over gulvnivå og lyser ned med halvannen grads vinkel – noe som skal lage god kontrast. Grønt er visstnok valgt for at lyset skal være mer synlig for folk flest.

At dette vil være virkningsfullt tviler vi ikke på. Du kan jo teste dette selv hjemme med en sterk lommelykt. Alt du trenger å gjøre er å dempe rombelysningen litt og legge lommelykta på gulvet. Merk at lystrikset av naturlige årsaker ikke fungerer så godt på tepper, men gjør seg best på harde gulv.

Det skal også nevnes at flere av Dysons konkurrenter, som Miele, Philips og Ryobi, allerede har fått på plass lignende LED-lys på noen av sine modeller. Men grønn laser er det jo ikke.

Suger skikkelig

At støvsugeren din viser deg hvor skittent gulvet faktisk er, hjelper ikke dersom den ikke er i stand til å plukke det opp. Men også der skal visstnok Detect-modellene gjøre en anstendig jobb.

Ifølge Dyson selv har støvsugerne et mangetrinns filtreringssystem som skal klare å hanke inn 99,99 prosent av støvpartiklene ned til 0,3 mikron.

Hvor mange støvpartikler har du sugd opp i dag? Dyson

Men hvordan skal du egentlig vite hvor godt støvsugeren gjør jobben? Jo, den har fått sensorer som måler og teller støvpartikler, slik at du kan se fremgangen på støvsugerens LCD-display. Det høres jo egentlig fabelaktig ut.

Sensorene sørger også for at støvsugeren kan øke sugekraften når den havner i områder med ekstra mye støv, eller ta det mer med ro dersom den mener at det ikke er så støvete som du trodde.

Visstnok har disse modellene også en børste der hår på magisk vis ikke setter seg fast. Slå den!

Driftstiden på batteri er oppgitt til seksti minutter i «økonomimodus», og på den tiden bør de jo rekke å dra opp en del skitt.

De to nye modellene er nå i handelen i USA og Kina, og kommer ifølge Dysons PR-byrå til Norge først i uke 30. Det er slutten av juli, det. Prisene vet vi ikke ennå, men V15 Detect koster 699 dollar – altså nærmere 7000 norske kroner – på den andre siden av dammen. Ingen har beskyldt Dyson for å selge seg billig, det er sikkert.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og en test når det passer seg.