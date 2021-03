Finn og Tibber vil tydeliggjøre månedskostnad for elbillading

Viser hvor mye den nye elbilen vil koste i måneden.

Ole Henrik Johansen 4 Mar 2021 15:45

FINN og strømleverandøren Tibber har sammen laget en kalkulator som skal gi deg en oversikt over hvor mye det koster å lade en elbil i måneden.

Dermed skal det bli enklere å se hvor mye en elbil koster deg å kjøre versus en bil som bruker fossilt brennstoff.

– Kostnaden med å lade er den viktigste variable kostnaden når du kjøper en elbil, og våre data viser at den varierer veldig fra elbil til elbil [...] Kalkulatoren er basert på ladedata fra en mengde ulike elbil-merker og viser hva det koster å lade elbilen hjemme, inklusiv strøm, nettleie og avgifter, sier Edgeir Aksnes, adm.dir i Tibber.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.

Enkel kalkulator

Den nye tjenesten er altså lagt ved alle elbilannonser på rubrikktjenesten. Trykker du deg for eksempel inn på en Nissan Leaf, kommer en liten boks opp under der hvor det viser hvilken årsmodell det er, kilometerstand, type girkasse og type drivstoff.

På de annonsene vi sjekket så lå 11 000 kilometer kjørelengde i året inne som standard, men dette kan du altså endre selv. Ved for eksempel 20 000 kilometer årlig kjørelengde på en 2017 Nissan Leaf, oppgis kostnadene for å lade hjemme til 217 kroner pr måned.

- FINN ønsker å stadig utvikle våre tjenester og gjøre det enklere for forbrukere å ta gode valg som er gode for både miljøet og egen økonomi. At bilkjøpere nå kan se hvor mye det koster å eie elbil, er enda et steg på veien til å gjøre det smertefritt og enkelt å kjøpe bil uttaler Eirik Håstein, produktdirektør for FINN motor.