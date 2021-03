På denne bærbare kan nesten alt byttes ut eller oppgraderes

Framework

Vegar Jansen 3 Mar 2021 09:45

Nyere bærbare datamaskiner har gjerne både relativt lav vekt og et beskjedent midjemål, men er til gjengjeld notorisk vanskelige å reparere eller oppgradere. Med mange populære modeller er du låst til den konfigurasjonen du valgte da produktet ble kjøpt.

Dette problemet ønsker selskapet Framework å gjøre noe med, og sent i forrige uke avslørte de sitt første produkt: Framework Laptop. Dette er en 13,5-tommers bærbar PC bygd opp av moduler som kan byttes ut etter ønske og behov.

Selve chassiset er lagd av aluminium, noe som skal gi det ferdige produktet en vekt på 1,3 kilogram. Tykkelsen er oppgitt til 15,85 millimeter.

Skjermen er i det anvendelige 3:2-formatet og har en oppløsning på 2256 x 1504 piksler. Det sies dog ingenting om den vil støtte touch. Batteriet er på 55 wattimer og datamaskinen skal ha fått ett oppegående webkamera med 1080p oppløsning og 60 FPS.

Kan bytte det meste

Det som virkelig skiller Framework Laptop fra de fleste andre bærbare PC-er er oppgraderingsmulighetene. Både RAM og lagringsplass kan selvfølgelig byttes ut, men det stopper på ingen måte der. Også datamaskinens prosessor kan om ønskelig oppgraderes til en raskere modell om det skulle være ønskelig.

Ja, Framework Laptop har utbyttbare sideporter. Framework

Etter planen skal PC-en for øvrig opprinnelig ha en Intel «Tiger Lake»-prosessor innabords, da i form av en Core i5-1135G7, en i7-1165G7 eller i7-1185G7. Når en ny generasjon prosessorer kommer på banen, skal faktisk også hele hovedkortet kunne byttes ut.

Videre kan brukeren også bytte ut sideportene på datamaskinen. Trenger du for eksempel DisplayPort i stedet for HDMI, eller vil ha USB-A fremfor USB-C, skal det altså la seg gjøre å bytte dette fritt.

Også tastaturet skal være utskiftbart, men om norsk tastatur og layout kommer til å være tilgjengelig fra begynnelsen av gjenstår å se.

Et forsøk på en mer bærekraftig PC

Framework er langt fra den første aktøren som tenker at utskiftbare moduler er veien å gå. Vi husker stadig Googles Project Ara og bærbare som Alienware Area-51m . I og for seg gode nok idéer, men det hjelper lite når økosystemet ikke kommer på plass.

Framework

Her har Framework en plan i form av en «markedsplass» der forskjellige aktører skal kunne selge kompatible deler og moduler. I teorien vil dette gjøre Framework Laptop til en PC som vil kunne holde koken i svært mange år – selvfølgelig gitt at dette går etter planen.

Foruten at dette kan gjøre teknologikjøpet noen hakk mer bærekraftig, skryter også Framework blant annet av at datamaskinen er lagd av femti prosent resirkulert aluminium og at all emballasje kan gjennvinnes.

Framework Laptop skal etter planen komme på markedet i løpet av sommeren, men til hvilken pris og i hvilke markeder har de enn så lenge ikke sagt noe om. Flere detaljer rundt dette vil åpenbart komme for dagen i løpet av vårparten.