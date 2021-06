Hevder ny Audi e-tron med mye bedre rekkevidde kommer neste år

Audis populære e-tron skal komme i oppgradert utgave neste år, hevder vanligvis velinformerte Autocar. Rekkevidden skal økes med flere hundre kilometer. Audi

Stein Jarle Olsen 25 Juni 2021 13:53

Audi vil friske opp populære Audi e-tron med et nytt batteri og langt mer effektiv drivlinje, hevder Autocar . De har snakket med anonyme kilder som visstnok sitter høyt i Audi.

Dagens e-tron har, til tross for et rimelig stort batteri på inntil 95 kilowattimer brutto, ganske moderat rekkevidde. SUV-varianten med litt utstyr har en WLTP-rekkevidde på rundt 400 kilometer (litt avhengig av modell), mens Sportback-varianten er ørlite mer effektiv og klemmer ut 10–15 kilometer ekstra.

Over 600 kilometer

Dette skal økes til over 600 kilometer, ifølge Autocars kilder. I tillegg til et nytt batteri skal nemlig bilen utstyres med nye og mer effektive motorer og et oppgradert system for regenerering, hevder de.

Oppgraderingen omtales som et «ansiktsløft», som normalt sett også innebærer designendringer. Lanseringen skal etter sigende skje i andre halvdel av 2022.

Audi e-tron har som kjent vært en av de mest populære elbilene i Norge de siste par årene, og i fjor gikk én av fem e-tron i verden til Norge . Den var også den mest solgte bilen i Norge i fjor , med 9184 nyregistreringer. Det var rundt 1400 flere enn Tesla Model 3 og Volkswagen ID.3, som tok andre- og tredjeplass.

Så langt i år er e-tron den femte mest utleverte bilen i Norge, med drøyt 2800 nyregistreringer, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det er omtrent 1400 færre enn den foreløpige lederen, Toyota Rav4.

Ny Q6

Den oppgraderte e-tron vil komme i tillegg til nye Q6 e-tron, som ble bekreftet fra Audis side tidligere i år, sammen med A6 e-tron .

Q6 e-tron vil ligge et sted mellom Q4 e-tron og e-tron 50/55/60 i størrelse. I motsetning til dagens e-tron vil Q6 produseres på PPE-plattformen (Premium Platform for Electromobility), som er en dedikert elbilplattform, mens e-tron bruker en plattform opprinnelig laget for konvensjonelle biler.

Ifølge Autocars kilder skal utvendig størrelse derfor være omtrent på nivå med dagens Q5, som er cirka 4,66 meter lang. Innvendig skal den imidlertid, takket være PPE-plattformen, være omtrent på størrelse med en Q7, som er over fem meter lang. Q6 e-tron skal lanseres i 2023, ifølge Autocar .

Vi har kontaktet den norske Audi-importøren Møller om opplysningene, men foreløpig ikke hørt tilbake.