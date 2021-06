Studie: Ikke skadelig med hodetelefoner, så lenge volumet er moderat

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 29 Juni 2021 16:52

Det er ikke skadelig for hørselen å lytte til musikk i hodetelefoner eller øreplugger, konkluderer Folkehelseinstituttet .

I en studie har de hørselstestet til sammen 12.115 voksne mellom 20 og 79 år både i 1998 og 2018. Deltakerne måtte rapportere om de brukte hodetelefoner eller øreplugger når de lyttet på musikk, så på TV/film eller spilte dataspill, og samtidig anslå hvor mye tid de brukte på dette per uke.

– Vanlig bruk ser ikke ut til å være skadelig

Konklusjonen? Ingen forskjell i endringen i hørsel mellom de som brukte hodetelefoner og de som ikke gjorde det over 20-årsperioden. Det spilte heller ingen rolle hvor mye deltagerne brukte hodetelefoner, endringen var den samme enten de brukte hodetelefonene lite eller mye.

Det som spilte en rolle, er volum. De som rapporterte at de oftest brukte høyt lydvolum hadde en noe større endring i hørsel, konkluderer forskerne.

– Vanlig bruk av hodetelefoner eller øreplugger ser ikke ut til å være skadelig, så lenge du ikke skrur volumknappen på veldig høyt. Funnene i studien bekrefter at vi på tross av stadig økende bruk av høretelefoner og øreplugger ikke ser en økning i hørselstap, sier forsker Bo Engdahl fra FHI i en pressemelding.

Ikke testet for tinnitus

Studien ble gjennomført med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). I studien presiserer forskerne at de kun har testet evnen til å høre rene toner ved ulike frekvenser, og ikke andre potensielle hørselsskader som tinnitus eller manglende evne til å høre lyd gjennom bakgrunnsstøy.

De presiserer også at metoden som brukes ikke kan utelukke såkalt omvendt kausalitet, i dette tilfellet at hørselstapet er forverret fordi man allerede hørte dårlig og derfor skrur opp volumet i hodetelefonene. Med antallet mennesker som er undersøkt mener de likevel at resultatene peker i en tydelig retning.

Bruken av hodetelefoner har for øvrig økt voldsomt de siste drøye 20 årene. I 1998 var det bare 8 prosent som svarte at de brukte hodetelefoner mer enn én time i uka. I 2018 var tallet 30 prosent.