Philips lanserer TV-er med MiniLED

Skal bryne seg på LG og Samsung.

Philips

Ole Henrik Johansen 27 Jan 2021 18:15

Under årets CES-messe lanserte både Samsung og LG ny teknologi som skal gjøre LCD-TV-er langt bedre . Denne har blitt kjent som MiniLED, og nå hiver Philips seg på bølgen og lanserer to nye modeller med samme teknologi.

Selskapet har ikke hatt for vane å vise frem TV-er under messen i Las Vegas de siste årene, men har i stedet kjørt sitt eget opplegg i etterkant.

Under onsdagens pressekonferanse kunne de altså trekke opp en rekke nyheter. I tillegg til MiniLED-TV-er kommer det også OLED-skjermer i større størrelser enn tidligere.

Ambilight kommer nå på alle fire sidene av TV-en på fem av de nye modellene til Philips. Philips

Bedre prosessor og mer Ambilight

Alle de store TV-produsentene har de siste årene lagt mye tid og penger i å utvikle bedre prosessorer i TV-en. Dette gjelder også Philips, som nå står klar med enda en ny variant av sin P5-prosessor.

Denne videreutvikles nå ved å legge til en ny kategori som den kunstige intelligensen kan bruke til å analysere det du ser på. TV-en bruker denne informasjonen til å fortløpende gjøre endringer på bildeinnstillingene på TV-en mens du for eksempel ser på film, slik at det alltid skal se perfekt ut.

Samtidig vil hele fem av Philips modeller nå få en forbedret Ambilight-funksjon.

Dette gjøres ved at disse modellene nå får funksjonen på alle fire sidene av TV-en, og ikke bare tre sider, slik det har vært hittil. Ambilight er altså en lysfunksjon som lyser de samme fargene som på skjermen på baksiden av skjermen, og på den måten skaper en effekt som mange har fått sansen for.

Hva gjør MiniLED bedre?

Kort fortalt så er MiniLED en beskrivelse av hvilken type baklys som brukes bak LCD-panelet. Det som gjør MiniLED-teknologien interessant er at selve diodene er bitte bitte små sammenlignet med de tradisjonelle diodene som har blitt brukt frem til nå. Samsung for eksempel har sagt at deres mini-dioder er omlag 1/40 av størrelsen til vanlige LED-dioder.

Med mindre dioder får du også plass til mange flere av disse på baksiden av LCD-panelet. Og med det øker muligheten for å ha bedre presisjon i baklyset når TV-en for eksempel skal skille mellom lyse og mørke partier av bildet. Samtidig så blir også fargene langt mer presise, og kan spille på et bredere spekter enn tidligere.

Les også Dette er TV-trendene i 2021

Philips MiniLED 9636 Philips

Philips MiniLED 9636

B&W står bak lyden til den nye toppmodellen med MiniLED. Philips

Philips’ toppmodell med MiniLED vil i år hete MiniLED 9636. Skjermen kommer i to ulike størrelser, enten som 65 eller 75 tommer, og inkluderer en lydplankeløsning som anerkjente Bowers & Wilkins leverer. Skjermen får i tillegg mulighet for å gjengi 4K-oppløsningen med maksimalt 120 bilder i sekundet, altså får du med HDMI 2.1 porter. I tillegg er naturligvis årets nyeste utgave av P5-prosessoren fra selskapet på plass.



Philips MiniLED 9506

Philips MiniLED 9506 Philips

Sammen med toppmodellen kommer også denne varianten, som seiler under betegnelsen MiniLED 9506. På papiret er det ikke mye som skiller den fra storebroren. Den største forskjellen ligger i lyden, hvor altså storebroren har et langt mer påkostet system, mens denne har et mer tradisjonelt oppsett. Og på den måten blir et godt alternativ for deg som primært jakter bildekvaliteten og har et godt lydopplegg stående klart i stuen fra før.

OLED

Heller ikke OLED-teknologien står stille, og på menyen står to nye modeller fra Philips. Også disse får mulighet for å kunne gjengi 4K-oppløsningen med en frekvens opp mot 120 bilder i sekundet, samt at den nye prosessoren naturligvis er på plass. Merk at dagens toppmodell, OLED+ 935, virker å videreføres med noen av de nye endringene under panseret.



Les også 65" TV (2020): Dette er den beste LCD TV-en å spille PlayStation 5 og Xbox Series X på

Philips OLED 856

Den første av de nye OLED-modellene heter OLED 856, og kommer som enten 55 eller 65 tommer. De samme to størrelsene som Philips har holdt fast ved de siste årene. Denne skjermen kommer på en fot, og det er noe av det som skiller denne fra lillebroren som nevnes under her. Også denne modellen takler 4K@120 Hz, og du har naturligvis den nye P5-prosessoren på plass.

OLED 806 kommer også som 77 tommer. Philips

Philips OLED 806

Det er altså lite forskjeller å se ut i fra spesifikasjonene mellom storebror OLED 856 og denne nye modellen, OLED 806. Det som kanskje er mest spennende er at denne modellen kommer i størrelsene 55, 65 og 77 tommer. Så dette kan fort bli en aktuell modell for deg som jakter OLED-bildekvalitet i litt større størrelser.

Ingen av prisene på de nye modellene er kjent, men Philips har hatt for vane å være konkurransedyktig på pris sammenlignet med sine konkurrenter de siste årene.