Microsofts «xCloud»-tjeneste kommer til iOS og PC

Utvider tilgangen til skyspilling i 2021.

Microsoft

Ole Henrik Johansen 10 Des 2020 09:16

Microsoft bekrefter nå at du vil få mulighet til å spille Xbox-spill på flere plattformer i 2021. De vil nemlig åpne opp slik at også iOS og PC kan brukes mot den såkalte Cloud Gaming for Xbox Game Pass-tjenesten, tidligere kalt xCloud.

Selskapets skytjeneste har allerede vært tilgjengelig for de med Android-mobiler, men skal i løpet av våren 2021 utvides til også å gjelde Apple-telefoner og PC.

«Netflix» for spill

En av de store satsingene til Microsoft er Game Pass. Dette er en tjeneste hvor du betaler for å få tilgang til en bank med et hundretalls ulike spill. En løsning som ofte går hånd i hånd med selskapets spillkonsoller.

I blogginnlegget skriver riktignok ikke selskapet noe om hvor mange eksemplarer som er solgt av de nye Series S - og Seris X -konsollene. Men at 40 prosent av alle nye brukere har valgt å gå for Series S.

Ved hjelp av xCloud, som fortsatt er i en betafase, skal du altså i tillegg kunne spille mange av de samme titlene med mobilen eller PC-en via skyen.

Gitt at du har Game Pass Ultimate, hvor støtte for spill via skyen er inkludert.

Krever mindre

En av fordelene med å spille via skyen, er at du nødvendigvis ikke trenger så kraftig, lokal maskinvare. Med andre ord skal du i teorien kunne spille ganske krevende spill via en Xbox-app på telefonen, eller i nettleseren på PC-en din.

Likevel er det noen krav som må innfries. Du må for eksempel ha en rask nok nettilkobling, slik at informasjonen til og fra telefonen din overleveres raskt nok.

Flere om beinet

Microsoft er ikke alene om å tilby slike tjenester. De får skarp konkurranse fra flere hold. Blant annet har Google en løsning som heter Stadia. En tjeneste vi fikk en prøvesmak på tilbake i 2019 .

Også denne tjenesten fordrer god netthastighet. Men utover det kna du spille rett i nettleseren eller via for eksempel en Chromecast. Stadia fordrer imidlertid at du eier spillene på tjenesten, utover noen få spill du får gratis tilgang til.

Utenom Google har også Nvidia sin Geforce Now, som virket meget lovende allerede tilbake i 2018. En tjeneste du blant annet kan spille på Nvidia Shield .

I tillegg har også den amerikanske giganten Amazon en tjeneste som heter Luna.

