Slipper tre billigere Galaxy-telefoner

A-serien får nye medlemmer.

Samsung

Ole Henrik Johansen 18 Mar 2021 11:12

Samsung lanserer nå tre nye modeller i sin A-serie – som tradisjonelt har gitt deg godt spesifiserte telefoner til en relativt grei pris. Etter at det på forhånd ble lekket at telefonene var på vei .

De nye modellene skal blant annet kunne skilte med god skjerm, bra kamera og greit med lagringsplass. Og prisene starter på 3890 kroner for den rimeligste modellen, og strekker seg opp til rett i underkant av fem tusen kroner.

Her ser du tre av de fire fargene de nye A-modellene leveres i. Samsung

Galaxy A52

Den rimeligste modellen heter Samsung Galaxy A52, og får en 6,5 tommer stor AMOLED-skjerm som kan skilte med 1080x2400 pikslers oppløsning. Det gir en pikseltetthet på 407 piksler per tomme. Til sammenligning har toppmodellen Galaxy S21 Ultra en skjerm som gir 515 piksler per tomme. Så skarpheten bør være grei på A52.

Samtidig har skjermen en oppdateringsfrekvens på 90 bilder i sekundet. Det vil gi en bedre bildeflyt enn tradisjonelle mobilskjermer, som oftest tilbyr 60 bilder i sekundet.

Videre har modellen et frontkamera på 32 megapiksel (F/2.2). Hovedkameraet består av flere objektiver hvor du blant annet har en ultrabred-modus og makro. Hovedobjektivet har 64 megapikslers oppløsning (F/1.8).

Telefonen kommer med støtte for 4G-nettet, og du har totalt 128 GB med lagringsplass ombord. Arbeidsminne er på 6 GB, hvilket også er ganske kurant. Skulle det bli litt snaut med lagringsplass, så har du i tillegg en Micro-SD-kortleser som takler inntil 1 TB med kapasitet. Batteriet er på 4 500 mAh.

I tillegg er telefonene IP67-sertifisert, slik at du trygt kan bruke de i nærheten av vann.

Telefonen leveres i fargene Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet og Awesome Blue. Den veiledende prisen er satt til 3 890 kroner.

Galaxy A52 5G

Galaxy A52 kommer i to utgaver. Også en modell som heter A52 5G, og som du kanskje gjetter, så har denne modellen støtte for det nye 5G-nettet – som de ulike operatørene i Norge nå er i ferd med å rulle ut.

Utenom det så er det ingen store forskjeller på denne modellen og den vanlige A52-modellen, annet enn et par ting.

Galaxy A52 5G har den samme størrelsen på skjermen, og den samme skarpheten, men den har også kapasitet nok til å gi deg 120 bilder i sekundet. Så denne modellen vil trolig ha enda et hakk bedre bildeflyt når du bruker den eller spiller på den.

Utover dett ser vi at klokkefrekvensen på 5G-modellen er oppgitt til 2 x 2.2 GHz, mens den vanlige A52-modellen skal ha 2 x 2.3 Ghz.

Også denne telefonen leveres i fargene Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet og Awesome Blue. Den veiledende prisen er satt til 4 690 kroner.

Galaxy A72

Den dyreste modellen i A-serien heter A72, og vil være noe større i fysisk størrelse enn de to andre modellene.

Denne telefonen kommer med en 6,7 tommer stor skjerm, som vil ha den samme oppløsningen som lillebrødrene. Det betyr at antallet piksler reduseres ned til 394 piksler per tomme. Så i teorien er denne skjermen bitte litt mindre skarp.

Også denne skjermen har en oppdateringsfrekvens på 90 bilder i sekundet, altså noe slappere enn 5G-utgaven av A52-telefonen.

Galaxy A72 er litt tyngre, og noe av grunne er nok at denne modellen har et litt større batteri – i tillegg til større skjerm. Her får du 5000 mAh med kapasitet.

En annen forskjell det kan være verdt å merke seg, er at denne modellen også har 3x optisk zoom på hovedkameraet.

Galaxy A72 leveres i fargene Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet og Awesome Blue. Den veiledende prisen er satt til 4 990 kroner.

(Kilde: Pressemelding)

