Donald Trump planlegger angivelig å lage et eget sosialt nettverk

Skal være klart om noen måneder.

Andrew Harnik / AP

Niklas Plikk 22 Mar 2021 11:33

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump er i ferd med å lansere sitt eget sosiale nettverk, skal vi tro hans tidligere rådgiver Jason Miller.

I et intervju med TV-kanalen Fox News på søndag fortalte Miller at plattformen skulle være klar om «to-tre måneder», og han insisterte på at den ville «omdefinere markedet» og tiltrekke flere titalls millioner brukere.

Donald Trump har ikke vært å se i så mange sosiale medier den siste tiden, ettersom både Twitter og Facebook bannlyste ham fra tjenestene i januar, etter stormingen av kongressen . Trump hadde over 80 millioner Twitter-følgere da kontoen ble stengt ned for godt.

Kan slite med å få teknisk hjelp

Skulle Trump starte en ny sosial medieplattform, kan det hende han vil måtte se utenfor USAs grenser for å finne støttespillere, skriver Deadline . Årsaken er at de tre mediegigantene Microsoft, Google og Amazon neppe vil bidra med serverkapasitet for tjenesten.

Dermed må Trump enten alliere seg med mindre aktører, som potensielt ikke vil kunne takle så mange brukere som Trump ser for seg å få på den nye tjenesten, eller med utenlandske aktører.

Samtidig har betalingstjenestene Shopify og Stripe allerede sagt at de ikke vil samarbeide med Trump etter kongressangrepet. Disse tjenestene ble tidligere brukt av Trump i sine nettbutikker der han solgte forskjellig tilbehør med slagord på.

Parler-nedstenging

I etterkant av Trumps utestengelse fra Twitter begynte alternative sosiale medier som Parler å vokse frem, hvor det er liten eller ingen form for moderering. Det tok imidlertid ikke mange dager før Parler forsvant fra nettet , da Amazon valgte å ta ned tjenesten. Parler var nemlig driftet på Amazons skytjenester, og Amazon mente det så et voksende antall voldelige innlegg på tjenesten, noe de ikke ville bidra til.

Det tok over en måned før Parler var oppe igjen .

Da Parler ble stengt ned i februar, sa Gunn Enli, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, til VG at det kunne føre til en ny Trump-vennlig plattform:

– Det betyr at Trump-supportene med høyreekstreme meninger blir drevet fra skanse til skanse på nettet. Dette vil trolig få fart på ideen om å starte en ny plattform for Trump-supportere, sa Enli.

Det fikk hun tilsynelatende altså rett i, og det er ventet at Trumps nye plattform vil forsøke å appellere til mange av de samme brukerne som Parler.