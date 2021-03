Cupra bekrefter at det lekre Tavascan-konseptet skal i produksjon

Og varsler ny billig-elbil om noen år.

Tavascan-konseptet til Cupra skal bli til en faktisk produksjonsmodell - i 2024. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 23 Mar 2021 15:11

Cupra-merket er i ferd med å bli introdusert i Norge, med den spenstige ID.3-klonen El-Born som den første bilen ut. Nå bekrefter også Cupra at en andre elbil er på vei.

Det linjelekre Tavascan-konseptet vi først fikk se på bilmessen i Frankfurt i 2019 skal nemlig bli til en produksjonsbil, med oppstart av produksjon i 2024.

Cupra var tidligere navnet for Seats sportslige biler, men har nå altså blitt løftet frem som et eget merke underlagt spanske Seat, som igjen er eid av Volkswagen-gruppen.

Infotainmentskjermen i Tavascan-konseptet gir tydelige hint om at dette er en bil som er beslektet med Volkswagens ID.3 og ID.4. Cupra

Få detaljer

Ellers vet vi lite om selve produksjonsversjonen, men bilen vil være bygget på morgruppen Volkswagens MEB-plattform, og kan nok på mange måter sees på som Cupras versjon av kommende ID.5 (som igjen er coupé-versjonen av ID.4). Cupra-sjef Wayne Griffiths har tidligere sagt at den endelige produksjonsversjonen ikke vil skille seg markant designmessig fra konseptversjonen.

Konseptet hadde ellers firehjulsdrift, et batteri på 77 kilowattimer og en estimert rekkevidde på rundt 450 kilometer. De to motorene skulle yte totalt 225 kilowatt, altså 306 hestekrefter.

At bilen vil bli tilgjengelig med flere batteri- og motorvarianter er selvfølgelig høyst mulig, men det er nok ikke usannsynlig at det vanligvis ytelsesfokuserte Cupra-merket vil nøye med seg med de kraftigere motorvariantene på plattformen.

Tavascan-konseptet, her på bilmessen i Frankfurt i 2019. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny billig-elbil

Cupra-eier Seat varsler også at de jobber med å utvikle en ny og kompakt elbil i en prisklasse mellom 20.000 og 25.000 euro, altså cirka mellom 200.000 og 250.000 kroner. Den skal etter sigende være omtrent på størrelse med dagens Seat Arona, som er en bil på akkurat over 4,1 meter i lengde - med crossover-aktige proporsjoner.

Bilen skal være bygget på en modifisert «lite»-versjon av MEB-plattformen, og vil eksistere ved siden av Volkswagens egen ID.1 og ID.2. Fra tidligere har Volkswagen sagt at MEB Lite vil by på batterier opptil 45 kilowattimer, som neppe gir realistiske rekkevidder særlig over 300 kilometer.

Denne bilen skal være på markedet senest i 2025, varsler Seat.