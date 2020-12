Elon Musk skal ha forsøkt å selge Tesla til Apple

Tim Cook takket angivelig nei til hele møtet.

Niklas Plikk 23 Des 2020 08:19

I en Twitter-melding tirsdag kveld norsk tid skriver Elon Musk at han forsøkte i selge Tesla til Apple i 2017.

Forsøket skal ha skjedd under det han omtaler som «de mørke dagene» til Tesla, da de jobbet iherdig for å få i gang masseproduksjonen av Model 3.

Selskapet skal ifølge Tesla-sjefen selv ha vært bare uker unna økonomisk kollaps, og han skal ha tilbudt Apple å kjøpe dem opp for en tiendedel av det selskapet er verdt i dag.

I løpet av det siste året har Tesla hatt en eventyrlig vekst og har en verdi på over en halv billion dollar - mer enn noen annen bilprodusent.

Musk skriver at Apple-sjefen Tim Cook ikke engang ville ha et møte med ham om oppkjøp.

Apple kan bli Tesla-konkurrent

Elon Musks Twitter-meldinger kommer i forbindelse med en Reuters-reportasje som melder om at Apple har snudd om på elbilprosjektet sitt, og sikter på en elbillansering i 2024 . De skal angivelig ha hatt et batterigjennombrudd og utvikler et såkalt «monocell»-batteri, som skal være både billigere å produsere og med høyere energitetthet enn konkurrerende batterier.

Tesla er ledende på elbilbatterier og beskjeden om at Apple skal ha klart å lage et energieffektivt monocell-batteri falt naturligvis ikke i god jord. Musk skriver at en monocell-batteri som blir beskrevet i Reuters-reportasjonen er «kjemisk umulig» og mener det trolig er snakk om et lignende batteri som Tesla allerede benytter seg av.

Han påpeker også at Tesla allerede bruker jernfosfat i flere biler laget i Shanghai-fabrikken. Han nevner dog ingenting om at bilene med jernfosfat angivelig har store rekkeviddeproblemer så fort det blir kaldt .