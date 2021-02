Kjempeskjerm i nye Mercedeser

Lanserte 56-tommer som dekker bredden på bilen.

Foreløpig er det kun delvis publisert bilder av Hyperscreen, der du ikke får se alt på en gang, eller skjermen bygget inn i en bil. Dette er kun en del av den enorme skjermen som skal dekke hele bredden i EQS. Mercedes

Finn Jarle Kvalheim 7 Jan 2021 20:30

Mercedes har tradisjon for å ha flere og store skjermer i toppmodellene sine, men i den nye elbilen EQS som kommer mot slutten av året tar tyskerne det hele til nye høyder. Én enkelt 56-tommers sammenhengende skjermflate som dekker hele bredden på bilen, med en lufteventil bygget inn i hver ende.

The Verge skriver at skjermen i realiteten er tre ulike områder, men den har fått navnet Hyperscreen og blir del av Mercedes’ eget biloperativsystem MBUX. Det skal være 12 små motorer bak skjermen som sørger for vibrasjonstilbakemelding når du trykker på skjermen.

Du slipper mange lag informasjon

I tillegg er skjermen lagt opp for å ikke ha mange lag med informasjon som du må trykke deg gjennom. I stedet skal alt du trenger ligge for hånden når du trenger det. Løsningen skal fungere ved at systemet vet hvem som kjører bilen, tidspunktet og hvor du er, slik at alt tilpasser seg sammenhengen.

Forøvrig identifiserer bilen deg enten med fingeravtrykk eller stemmegjenkjenning. Du kan bruke kode også.

Systemet som kjører på den digre Hyperscreen-skjermen vil først dukke opp i en ny S-klasse, men her altså med andre skjermer.

Relativt fersk trend

Trenden med stadig større skjermer har vi sett i en del biler etter hvert, selv om akkurat Hyperscreen er nesten unikt svær. Første gang vi så en skjerm som virkelig liknet var i en av prototypene til elbilprodusenten Byton for tre år siden. Den kunne vise til en 49-tommer i hele dashbordets bredde.

Også der var det gjort tilpasninger for at skjermen skulle fungere godt til bilbruk, med blant annet håndbevegelser for å styre menyene.

Det er alltid litt kontroversielt når bilprodusenter går over til nesten ren berøringsstyring, som for eksempel i denne artikkelen hos Dinside , der en ekspert mener store skjermer kan være farlige. Begrunnelsene for kritikken mot slike løsninger er at man ikke har faste knapper man kan føle seg frem til, og at det ofte ligger mange menyer over hverandre, som gjør at du må ta øynene av veien for å bruke dem.

Stadig mer touch

Teslas Model 3 er nesten helt uten fysiske kontroller, med det aller meste inne på underholdningsskjermen. Det var en av den bilens mest omdiskuterte valg da den kom.

Også i nyere modeller som Volkswagens ID.3 har mange ting blitt touch, selv om ikke alt er på skjerm - der har ingeniørene for det meste valgt å la berøringsflatene være på samme sted som det ville vært naturlig med knapper, men altså med berøring i stedet for fysiske trykknapper.

Et annet moment som tidvis har skapt debatt rundt kjempeskjermene er alt lyset de lager når man kjører på mørke veier.

Det gjenstår å se om Mercedes nye Hyperscreen blir mer eller mindre omdiskutert enn de avanserte digitale løsningene som er å finne i dagens modeller.