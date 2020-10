Tesla har stadig håp for sin automatiske lade-«slange»

Det spesielle ladekonseptet er visst ikke lagt på hylla likevel.

Tesla/YouTube

Vegar Jansen 9 Okt 2020 14:25

Ingen aner hva som til enhver tid går gjennom superentreprenør Elon Musks hode, men det er ting som tyder på at det er en hel del som skjer. For nokså plutselig dukket det opp en Twitter-melding fra mannen der han nevner Teslas «metal gear snake autocoupler».

Hva for noe? Jo, det han snakker om er en robotarm som skal kunne sørge for automatisk lading – du vet, slik at man faktisk slipper å gå ut av bilen og koble til en ledning.

Laderen, som er en slags selvnavigerende «slange» av metall, skal selv klare å finne fram til ladeporten og plugge seg selv i. Perfekt når det regner eller er kaldt.

Tesla slapp en video av en prototype på en slik lader for fem år siden , men etter det har det vært ganske så stille rundt denne «metallslangeladeren». Skulle nesten tro Musk har hatt andre ting å sysle med i mellomtiden.

Uansett, at Musk nevnte denne prototypen gikk selvfølgelig ikke ubemerket hen. Noen måtte jo spørre om det faktisk var en mulighet for at det kunne bli noe av dette konseptet.

Hvorpå Musk ganske enkelt svarte «Ja», og lot det hele henge der.

Hvordan, hva, når og eventuelt hvor mye er med andre ord helt i det blå, og det er selvfølgelig ingen garantier for noe som helst.

Men det er jo interessant at det var Musk selv som først nevnte Teslas gamle ladekonsept. Derfor er det slett ikke umulig at han faktisk har noe slikt på gang.

Det finnes for øvrig nok av idéer om hvordan man i fremtiden kan lade elektriske biler kjappere og enklere. Flere aktører snuser på trådløs lading , men det er selvsagt ikke like energieffektivt som å plugge i en ledning.