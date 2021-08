Samsung lanserer superskjerm med mini-LED

Årets mest spinnville gaming-skjerm?

Samsung

Torstein Norum Bugge 4 Aug 2021 13:31

De siste årene har vi sett flere og flere superbrede spillskjermer, som går langt utover selv «ultrawide»-formatet 21:9. Slik er også skjermen Samsung nå viser frem via sine egne nettsider , Samsung G95NA. Eller også kalt Odyssey Neo G9.

Dette er en 49-tommers skjerm med et bredde/høyde-forhold på 32:9, og en kurve på 1000R. Dette er kort forklart en av de skarpeste kurvene tilgjengelig; et høyere tall fulgt av «R» betyr en svalere kurve; et lavere tall betyr en mer aggressiv kurve. Den følger altså i fotsporene til tidligere Samsung-skjermer som C49RG90 , men skiller seg også ut på et par viktige punkter.

Først og fremst har Samsung nå oppgradert QLED-teknologien de har brukt en stund, og utstyrt skjermen med mer moderne mini-LED-teknologi. Dette gir mange flere dimmesoner enn tidligere, som i sin tur gir dypere sortfarge, bedre kontrast og høyere lysstyrke der det trengs. Det er i bunn og grunn kun en «tilleggsteknologi», og består ikke av piksler som også har eget baklys slik som med Micro-LED og OLED.

Videre har skjermen 5120 x 1440 piksler, det samme som før, noe som i praksis gir deg to «vanlige» 1440p-skjermer ved siden av hverandre – bare i ett panel.

2000 nits lysstyrke

Kanskje mest imponerende er imidlertid at Neo G9 skal kunne vise opptil 2000 nits lysstyrke når det trengs i lyse områder, og har også en generell lysstyrke på 420 nits. For å sette det i perspektiv: Apples svindyre Pro Display XDR, som koster rundt 60.000 kroner, kan vise opptil 1600 nits på det sterkeste, og 1000 nits generelt. Neo G9 kan altså vise høyere lysstyrke enn denne superskjermen i små spurter, men har lavere lysstyrke generelt.

HDR-støtte følger selvsagt med på dette lasset, med benevnelsen Quantum HDR 2000. Det er HDR10+-støtte, men ikke støtte for Dolby Vision.

Alt dette er selvsagt kun på papiret, og støtten vil variere fra spill til spill og hva du gjør på skjermen. HDR er stadig notorisk ustabilt og lite anvendelig i Windows generelt, men for mange applikasjoner og spill er det etterhvert blitt nokså tilgjengelig.

Skjermen vil også glede de som liker høy oppfriskningsrate; her får du 240 Hz oppfriskning. Samtidig får du også både G-Sync og FreeSync støtte, sistnevnte etter såkalt «FreeSync Premium Pro»-standard. Det betyr kort og godt bare at skjermen innfrir en rekke krav til oppfriskning, forsinkelse, sortnivå og oppløsning.

Spesifikasjonskart for Neo G9. Samsung

Det er også verdt å nevne at Neo G9 har både DisplayPort 1.4 og HDMI 2.1 med variabel oppfriskningsrate (VRR). HDMI 2.1 er slettes ikke vanlig, selv i 2021, ogt mange skjermer er ofte fullstendig avhengige av DisplayPort for å kunne nå full utnyttelse av piksler og hertz. Så at Samsung har dette på plass vil nok glede mange, og fremtidssikre skjermen for en god del år.

Neo G9 ble tilgjengelig for forhåndskjøp fra 29. juli, og kommer i butikker globalt 9. august. Prisen blir på snaue 22.199 kroner.

