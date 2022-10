Dette skal være Microsofts nye Xbox-strømmeboks

Avslørt i bakgrunnen på et Twitter-bilde.

Xbox-sjef Phil Spencer er notorisk for å poste bilder med ulanserte produkter. I det siste Twitter-bildet har mange stoppet opp ved den lille hvite boksen på øverste hylle.

Microsofts Xbox-sjef Phil Spencer postet mandag et bilde på Twitter som, om man ser litt nærmere etter, skal inneholde selskapets nye Xbox-strømmeboks. Det skriver The Verge.

Den lille hvite boksen har et design som kan minne om en ytterligere forminsket versjon av Xbox Series S, og skal kunne strømme spill fra Xbox Cloud Gaming.

Bekreftet i mai

Microsofts spillabonnement Xbox Game Pass Ultimate inneholder som kjent en funksjon for å strømme spill fra nettskyen (i stedet for å installere dem på PC-en eller konsollen), og med det vil en slik strømmeboks til enhver tid ha tilgang til et ganske stort spillbibliotek.

Fra tidligere er det kjent at prosjektet har det interne kodenavnet «Keystone», og Microsoft bekreftet i mai at et slikt produkt er i utviklingsfasen - men at de jobbet med en ny versjon av maskinvaren.

Ifølge The Verge vil boksen, som ut fra bildet ser ut til å være omtrent på størrelse med eller kanskje litt større enn en Apple TV, «sannsynligvis» også inneholde strømmeapper som Netflix.

Microsoft har ikke offisielt kommentert spekulasjonene, men Xbox-kontoen på Twitter kommenterte på Spencers bilde med «Hva var det vi sa om å sette gamle prototyper på hylla di, sjef?».

Konkurrer om spillabonnement

Fra før har for øvrig Microsoft lansert en egen Xbox-app til Samsung-TV-er og monitorer fra og med modellår 2022.

Fra denne kan du spille spill fra Xbox Cloud Gaming i inntil 1080P og 60 bilder i sekundet.

Også hovedkonkurrenten Sony har for øvrig lansert en spillabonnementstjeneste nylig, som på mange måter kan minne om Xbox Game Pass - men med en viktig forskjell: Microsoft inkluderer alle titler fra egne spillstudioer i Game Pass fra og med lanseringsdagen. Det gjør ikke Sony.

Microsoft inkluderer også nettskyspilling på mobil, mens du kun kan strømme på PS4, PS5 og PC hos Sonys alternativ.