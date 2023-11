Nyhet «Instagram Wrapped»: Er den nye appen trygg å bruke?

Er det trygt å bruke «Instagram Wrapped»?

Her er alt du må vite om den nye appen.

FOR GODT TIL Å VÆRE SANT?: «Instagram Wrapped» påstår å ha svar på mange artige spørsmål. Men du bør tenke deg om før du bruker appen. Kamera Wrapped Labs / Montasje, VG og Tek.no

Maren Olava Hütt Publisert i går 14:10 Lagre

Kortversjonen Krysse av Den nye appen «Wrapped for Instagram» tilbyr å vise brukernes Instagram-statistikk.

Appen er for øyeblikket den nest mest populære gratisappen i App Store.

«Wrapped for Instagram» er ikke eid av Instagram-eier Meta, men av et utenforstående selskap.

Til tross for påstander om at appen ikke samler inn personlig data, avslører appens personvernserklæring at dette faktisk er tilfellet.

Flere brukere har rapportert om å miste kontrollen over Instagram-kontoene sine etter å ha brukt appen.

Det er også rapporter om at informasjonen som gis av appen er falsk, og brukerne erfarer falske data om antall blokkerte brukere og profilbesøkende. Mer +

Den nye appen «Wrapped for Instagram» har tatt av de siste dagene.

I App Store ligger den for øyeblikket på annenplass over mest populære gratisapper. På TikTok har videoer med emneknaggen Krysse av Bytt emneknaggenDette er et ord eller en frase som er forhåndsbestemt med et hashtag-symbol (#) foran. Det brukes på sosiale medier for å kategorisere innhold og gjøre det søkbart. #instagramwrapped blitt sett 88,8 millioner ganger.

Appen som først dukket opp i slutten av september lover brukerne å få se sin statistikk fra Instagram.

Hvem var dine beste venner på Instagram i år? Hvilken story gikk best? Hvem har blokkert deg, og hvem titter oftest på profilsiden din?

«Wrapped for Instagram» har svaret. Påstår de.

POPULÆR: «Instagram Wrapped» har blitt en hit, viser tall på både TikTok og App Store. Kamera Skjermdump fra App Store og TikTok

Appen kan på overflaten minne om superpopulære «Spotify Wrapped», som hver desember tar over sosiale medier med data om hvilken musikk du har hørt på det siste året.

Men det er et viktig skille mellom de to oppsummeringene:

Spotify Wrapped er en «in-app»-funksjon Krysse av Bytt «in-app»-funksjonDette refererer til noe som skjer inne i en applikasjon eller et program, i stedet for på en ekstern nettside eller plattform. Altså en funksjon som ligger inne i appen, levert av appen selv., laget av Spotify selv. Instagram Wrapped eies ikke av Instagram-eier Meta, men av et utenforstående selskap som kaller seg «Wrapped Labs».

Hvem er de? Vanskelig å si. De har kun lansert den ene appen, og nettsiden deres fungerer ikke.

«Data samles ikke inn», men ...

På nedlastingssiden i App Store står det at utviklerne av Wrapped-appen ikke samler inn din personlige data. Men en nærmere titt på personvernserklæringen Krysse av Bytt personvernserklæringenDette er en erklæring som forklarer hvordan et selskap eller en organisasjon samler inn, bruker, avslører og administrerer en kundes eller klientens data. til appen kan kjapt avsløre at jo da, det gjør de.

Det er ikke så uvanlig å bare godkjenne, uten å lese over slike erklæringer. Derfor har vi hentet ut et par viktige sitater for deg:

«For en bedre opplevelse, når du bruker vår tjeneste, kan vi kreve at du gir oss visse personlig identifiserbare opplysninger.»

«Vi verdsetter din tillit til å gi oss din personlige informasjon ...»

« ... vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet.»

Hacket etter bruk

Etter at appen ble populær har mange opplevd å miste kontrollen over sine Instagram-kontoer. I anmeldelsene under appen skriver flere at de ble hacket etter å ha brukt appen.

Også på TikTok spres videoer fra brukere som opplever å miste tilgangen til kontoen sin etter å ha brukt «Instagram Wrapped».

Falsk informasjon

Det kan også virke som at det hele rett og slett er for godt til å være sant. Kan appen virkelig finne ut hvem som titter på profilen din, og hvem som har blokkert deg?

Nei, det ser ikke sånn ut.

– Hver gang jeg logger inn har tallene forandret seg. Mest drastisk var tallet på hvor mange som tilsynelatende har blokkert meg, som gikk fra 1 til 2 og så til 12 i løpet av 5 minutter, skriver brukeren u/Pigeon_0v0/ i en tråd på Reddit.

Også i anmeldelsene av appen i App Store melder flere brukere at informasjonen i appen er falsk.

TILBAKEMELDINGER: Dommen er har fra dem som allerede har brukt appen. Kamera Skjermdump fra App Store

VG og Tek.no har spurt Instagram-eier Meta om de fraråder bruk av appen. De har foreløpig ikke svar på våre henvendelser.

Vi har forsøkt å sende en forespørsel til Wrapped Labs om hva de tenker om tilbakemeldingene fra brukerne, og om den misvisende personverninformasjonen. Mailen selskapet oppgir som sin kontaktinfo er ikke i bruk. Vi har forsøkt å sende en forespørsel til en Instagram-konto som gir uttrykk for å tilhøre appen. Der har vi ikke fått svar. Det er uklart om denne kontoen er selskapets offisielle konto.