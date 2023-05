ChatGPT-sjefen erkjenner faren ved bruk av kunstig intelligens

Sam Altman, sjefen for OpenAI, selskapet som har utviklet skriveroboten ChatGPT, møtte tirsdag til høring i Kongressen der han advarte om hvilke farer bruk av kunstig intelligens (KI) kan utgjøre. Kamera Patrick Semansky / AP

NTB 17. mai 2023, 10:07 Lagre Lagre artikkel

Sjefen for OpenAI, selskapet bak skriveroboten ChatGPT, møtte tirsdag til høring i Kongressen der han erkjente at kunstig intelligens bør brukes med varsomhet.

– Når denne teknologien utvikler seg, forstår vi at folk er engstelige for hvordan den kan endre måten vi lever på. Det er vi også, sa Sam Altman under høringen i Senatet.

Reguleringstiltak fra myndighetenes side er helt avgjørende for å redusere risikoen ved stadig kraftigere systemer for kunstig intelligens, sa OpenAI-sjefen.

Foreslår bruk av lisenser

Altman foreslår at det opprettes et amerikansk eller verdensomspennende byrå som utsteder lisens til de kraftigste KI-systemene, som sørger for at de etterlever vedtatte standarder for sikkerhet og som om nødvendig kan trekke tilbake lisenser.

Frykten er stor for at programvare som ChatGPT kan benyttes til å jukse i ulike sammenhenger. Men nye KI-systemer kan også bli benyttet til å spre desinformasjon, de tar ikke hensyn til copyright-rettigheter og vil trolig gjøre mange mennesker arbeidsledige.

Liten vilje til regulering

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Kongressen i USA vil vedta lover for å regulere bruken av KI, slik EU og en rekke land er i ferd med å gjøre.

Amerikanske myndigheter har imidlertid lovet å slå ned på skadelige KI-produkter som benyttes for å krenke borgerrettighetene og som bryter lover som skal beskytte forbrukerne.

Demokraten Richard Blumenthal åpnet tirsdagens høring i Senatet med å demonstrere hvilke muligheter og farer KI kan utgjøre. Det gjorde han med en tale innspilt på forhånd. Talen ble imidlertid ikke holdt av Blumenthal, men av en stemmerobot som lød nøyaktig som ham.

Talen som ble lest opp var for øvrig skrevet av ChatGPT.

17. mai 2023, 10:07