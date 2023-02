Så lenge har vi telefonene våre før vi bytter

Vi har telefonene lenger og lenger før vi bytter. Nå er snitt-tiden i mange land over 40 måneder. Det Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Smarttelefonleveransene gikk kraftig ned i fjor, ifølge analysebyrået IDC.

I fjerde kvartal, som vanligvis er et sterkt telefonkvartal som følge av julen, gikk leveransene ned med hele 18,3 prosent fra samme kvartal året før. Det er den største nedgangen fra ett år til et annet noen gang, ifølge IDC.

Salg og rabatter

Totalt falt leveransene for hele 2022 med 11,3 prosent fra året før, til 1,21 milliarder telefoner - det dårligste året siden 2013.

– Tunge salg og rabatter i løpet av kvartalet hjalp til med å tømme eksisterende lagerbeholdning i stedet for å drive vekst i leveransene. Produsenter er stadig mer forsiktige med leveranser og planlegging mens de justerer fokuset på lønnsomhet. Selv Apple, som så langt tilsynelatende har vært immune, led av tilbakeslag i forsyningskjeden med uforutsette nedstengninger på nøkkelfabrikker i Kina, sier forskningsdirektør Nabila Popal i IDC i en pressemelding.

Han sier at kvartalet forteller oss at stigende inflasjon og økonomiske bekymringer ser ut til å holde tilbake pengebruken hos forbrukerne enda mer enn forventet, og at det nå ikke ser ut til at situasjonen vil kunne bedre seg før mot slutten av 2023.

Også Canalys, et annet byrå som blant annet følger smarttelefonleveransene, har 2022-nedgangen på drøye 11 prosent. De spår flat til marginal vekst i 2023. De peker på at selv om inflasjonen kommer til å roe seg, vil effekten av renteøkninger og andre økonomiske utfordringer begrense smarttelefonmarkedet - spesielt i modne markeder med mange dyre telefoner, som Vest-Europa og Nord-Amerika.

Snitt-byttetid: Tre og et halvt år

I de fleste store markeder er nå tiden vi har telefonene våre før vi bytter oversteget 40 måneder, altså nesten tre og et halvt år, melder IDC. De tror forbrukerne vil kunne finne enda kraftigere kampanjer på innbytte og liknende etter hvert som produsentene og forhandlerne kommer opp med nye insentiver for å få oss til å bytte oftere.

I en spørreundersøkelse Stiftelsen Elektronikkbransjen gjorde i Norge i fjor, svarte 60 prosent av nordmenn at de hadde hatt mobilen sin i minst to år, mens 30 prosent av disse ikke hadde byttet telefon på fire år.

Før jul meldte Telia også at deres salgstall viste at brukte telefoner også ble stadig mer populære blant nordmenn, med 11 prosent vekst i første halvår sammenliknet med samme periode året før.

Samsung var fortsatt størst i verden i antall mobilleveranser i 2022, og økte markedsandelen fra året før. Om knappe to uker er det tid for nye Samsung-modeller. Kamera Finn Jarle Kvalheim

Samsung størst

Apple var den største mobilprodusenten i fjerde kvartal om man ser på antall leveranser - selvfølgelig godt hjulpet av at nye iPhone-modeller vanligvis lanseres på høsten.

På årsbasis var det imidlertid Samsung som var størst, med en markedsandel på 21,6 prosent - opp fra 20,0 prosent året før.

Apple følger på andreplass, og også de hadde vekst i 2022 - fra 17,3 prosent markedsandel i 2021 til 18,8 prosent i 2022, selv om totalvolumene altså falt.

Størst fall blant de store hadde de kinesiske produsentene Oppo og Vivo, som begge måtte notere seg for godt over 20 prosent nedgang på årsbasis.

Samsung: 260,9 millioner, 21,6 prosent markedsandel (2021: 20,0 prosent) Apple: 226,4 millioner, 18,8 prosent markedsandel (2021: 17,3 prosent) Xiaomi: 153,1 millioner, 14,0 prosent markedsandel (2021: 14,0 prosent) Oppo: 103,3 millioner, 8,6 prosent markedsandel (2021: 9,8 prosent) Vivo: 99,0 millioner, 8,2 prosent markedsandel (2021: 9,4 prosent) Andre: 362,7 millioner, 30,1 prosent markedsandel (2021: 29,3 prosent)

Kilde: IDC (preliminære data)

