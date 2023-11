Disney+ i Norge har fått reklame

Disney+ har nå lansert sitt delvis reklamefinansierte abonnement i Norge. Du må stadig betale i tillegg, men ved å konsumere litt reklame sammen med det du faktisk ønsker å se, slipper du litt rimeligere unna.

«Disney+ Standard med reklame», som abonnementet kalles, har fått en pris på 59 kroner i måneden. Det vil si at du sparer 30 kroner sammenlignet med det vanlige Disney+ Standard-abonnementet uten reklame.

Reklame-abonnementet byr for øvrig på den samme kvaliteten, som vil si 1080p (Full HD) og 5.1-lyd. Det er dessuten mulig å bruke det ene abonnementet til å strømme til to enheter samtidig. Men å laste ned TV-serier og filmer for å se ting på farten er ikke mulig med et slikt abonnement.

For øvrig er det slik at reklame ikke skal vises på Disney+ når «juniormodus» er aktivert, noe som betyr at familiens minste vil kunne slippe unna.

Selskapet har også oppdatert hjelpesidene med informasjon om reklame i sine abonnementer.

Netflix svarer med ny funksjonalitet

Disney+’ konkurrent Netflix utvider på sin side sitt eget reklamestøttede abonnement ved å legge til nedlastingsfunksjonalitet. Selskapets reklamesjef Amy Reinhard peker sitt innlegg også på at de er den eneste strømmetjenesten som tillater dette for denne typen abonnementer.

Ifølge TechRadar vil heller ikke nedlastede filmer og TV-show ha reklame, og dessuten vil det gjelde for alle markeder hvor reklame-abonnementet er tilgjengelig.

Om det er et direkte svar på at Disney+ nå tilbyr sitt reklamestøttede abonnement i flere markeder vites ikke, men timingen er uansett god.

For norske kunder hjelper det likevel ikke, da Netflix enn så lenge ikke har lansert sitt abonnement med reklame her på berget.

Likevel kan det godt hende at dette grepet vil tvinge Disney+ til å følge etter, altså åpne for at kundene som har et Disney+ Standard med reklame-abonnement etter hvert også vil kunne laste ned innhold lokalt.

