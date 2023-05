Bilsalget i april: Fortsatt Tesla-dominans

Tesla Model Y var Norges soleklart mest registrerte bil også i april - men tallet var mye mindre imponerende enn i mars. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2. mai 2023

8976 nye personbiler ble registrert i april, som var en nedgang på 7,7 prosent fra samme måned i fjor.

Igjen var Tesla Model Y den mest registrerte bilmodellen, med 920 biler. Det levnet et godt stykke ned til andremann Volkswagen ID.4, med 602 biler, og Volvo XC40 på tredjeplass med 453 biler.

– Folks økonomi er under press

ID.4 og Toyotas mye omtalte bZ4X kniver tett om andreplassen på årslista, med henholdsvis 1975 og 1972 biler.

– Folks privatøkonomi er under større press, og dette er blitt ganske tydelig. Tidligere brukte mange for eksempel rammelån til å finansiere bilkjøp, men det sitter trolig lenger inne nå. Noen har også avbestilt eller kansellert nybilkjøpet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Det ser ut til at mange velger å ta mer nøkterne valg enn for bare kort tid siden. Høyere renter, kraftig prisstigning, dyrere strøm og andre faktorer har bidratt til dette.

Dette var de mest solgte bilene i april:

April 2023 Januar-april Tesla Model Y 920 9637 Volkswagen ID.4 602 1975 Volvo XC40 453 1859 Skoda Enyaq 394 1124 Volkswagen ID.3 391 1639 Audi Q4 e-tron 322 805 Nissan Leaf 315 894 BMW iX1 281 603 Nissan Ariya 280 584 Ford Mustang Mach-E 273 760 Toyota bZ4X 235 1972 BMW i4 229 546 Toyota RAV4 223 559 Volkswagen ID. Buzz 210 474 Mercedes-Benz EQA 168 482 Hyundai Ioniq 5 167 431 Mercedes-Benz EQC 165 210 Kia EV6 156 244 Volkswagen ID.5 138 415 Åpne fullskjerm Mer +

83 prosent elbiler

– At én bilmodell, Tesla Model Y, hadde en markedsandel på 30 prosent etter første kvartal, og etter årets fire første måneder endte med over en firedel av hele markedet, har vi aldri sett før, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elbilandelen i april var 83,3 prosent. 1,2 prosent hadde kun bensinmotor, 1,7 prosent kun dieselmotor og 12,3 prosent var ulike hybrider. Også for varebiler har elbilandelen vokst betraktelig - i årets fire første måneder var 36,7 prosent av varebiler klasse 2 elektriske, en økning på 78 prosent fra samme periode i fjor.

Bruktbilsalget har omtrent ligget på nivå med fjoråret - rundt 160.000 biler så langt i år. Her har omtrent 18 prosent av eierskiftene vært elbiler, og Volkswagen Golf er fortsatt den mest omsatte bruktbilen i Norge, ifølge OFV.

Bruktimporten er på sin side nesten falt helt bort. Etter fire måneder har 1145 importerte biler blitt registrert i Norge, ned 78 prosent fra samme periode i fjor.

