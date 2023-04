Apple mot Epic-sagaen fortsetter: Apple vant ankesaken

Det hele startet tilbake i 2020, da Apple kastet Fortnite ut av deres app-butikk, med anklager om at Epic Games hadde brutt kontrakten.

Tre år, et tilsynelatende høyt konfliktnivå, en rettssak og en anke senere, så har Apple altså angivelig vunnet. Igjen, får en si, for Epic anket den opprinnelige dommen.

I en uttalelse fra Apple heter det at den siste rettsavgjørelsen ga dem en «rungende seier», med ni av ti avgjørelser som falt i deres favør.

– For andre gang på to år har en føderal domstol avgjort at Apple overholder «antitrust»-lover på statlig og føderalt nivå. App Store fortsetter å fremme konkurranse, drive innovasjon og utvide muligheter, og vi er stolte av dens dype bidrag til både brukere og utviklere over hele verden. Vi er respektfullt uenige i rettens avgjørelse om det ene kravet som gjenstår i henhold til delstatslovgivningen, og vurderer ytterligere gjennomgang, skal det hete i uttalelsen fra Apple, først meldt av Bloomberg.

Dette er Epic versus Apple-saken kort oppsummert

Da Apple – og Google – valgte å kaste spillet Fortnite ut av deres respektive app-butikker, var dette fordi skaperen av spillet, Epic Games, over tid hadde forsøkt å unngå reglene som het at all form for betaling skulle gjennomføres gjennom app-butikkene. Epic Games hadde nemlig laget et eget betalingssystem i appen.

Grunnen til at de hadde laget en egen betalingsløsning, var for å unngå å betale de 30 prosentene Apple og Google krevde i provisjon. Dette utgjorde naturlig nok en ganske betydelig pengestrøm, hvilket hverken Apple eller Google var videre interessert i at skulle opphøre. Det ville også hatt uante konsekvenser i forhold til andre selskaper og apper, hvis de tillot at Epic Games fikk holde på som de gjorde.

Dermed ble altså Fortnite kastet ut av appen, og Epic Games valgte å saksøke Apple på bakgrunn av «monopolvirksomhet».

Den svært offentlige konflikten kom til en slags endelig avslutning (ble det i alle fall antatt), da dommen falt i 2021. Her ble det klart at Apple ikke fikk lov til å forhindre bruk av egne betalingsløsninger. En seier for Epic Games, med andre ord.

Derimot vant Apple på et annet punkt, som gjaldt monopolvirksomhet. Dette avslo dommen, og mente også at selskapet hadde vært i sin rett da de kastet Fortnite ut av sin butikk, ettersom Epic Games tross alt hadde signert kontrakten med de 30 prosentene i utgangspunktet. Derfor ble Epic Games nødt til å betale tilbake en andel av sin inntjening til Apple.

Både Apple og Epic Games valgte å anke saken, som nå altså har fått sin endelige (forhåpentligvis) dom.

Stort tilbakeskritt for Epic Games

Epic Games var nok ikke alene om å håpe at anken ville resultere i en presedens som forhindret at selskaper kan operere med lukkede økosystemer, slik Apple gjør.

Og selv om dommen opprettholder deler av foregående rettsavgjørelse, og gjør det klart at det skal tillates eksterne betalingsløsninger, så tapte Epic Games på punktet som nettopp gjaldt antitrust – eller «Sherman Act».

Dette gjengis også som svar av Epic Games’ grunnlegger og direktør, Tim Sweeney, i en rekke meldinger på Twitter.

– Apple seiret ved 9th Circuit Court, skriver han.

– Selv om domstolen opprettholdt kjennelsen om at Apples begrensninger har 'en betydelig konkurransebegrensende effekt som skader forbrukere', fant de ut at vi ikke beviste Sherman Act-saken. Men heldigvis vil iOS-utviklere kunne sende forbrukere til nettet, for å gjøre forretninger med dem direkte der, med dommens positive avgjørelse. Vi jobber med neste steg.

