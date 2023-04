Steam slutter å virke med gammel Windows

Neste år kutter Steam Windows 7 og 8.

Kamera Skjermdump Steam.

Steam er verdens største distributør av spill, og de fleste gamere har appen installert og eier flere spill der.

Om du fortsatt kjører Windows 7 eller 8 (eller 8.1), er det greit å være klar over at Steam snart kutter støtten for disse operativsystemene.

Denne uken annonserte nemlig Valve at Steam ikke vil fungere på disse operativsystemene fra 1. januar 2024. Vil du beholde tilgangen til spillene dine etter det må du dermed oppgradere til Windows 10 eller 11.

Grunnen til at Valve tar dette grepet skyldes at de er avhengig av en komponent i Chrome-nettleseren til Google som ikke lenger vil støttes av Windows 7 og 8. Steam har en integrert nettleser i seg.

I tillegg vil dessuten fremtidige utgaver av Steam, som nå er under planlegging, kreve sikkerhetsoppdateringer og funksjoner som kun finnes i Windows 10 og opp.

Gjelder under to prosent av spillere

Nyheten har skapt forholdsvis lite rabalder, og det er kanskje ikke så rart. Ifølge Steams egen maskinvareundersøkelse, som gjennomføres hver måned, er det nemlig ytterst få PC-brukere som kjører Windows 7 eller 8.

Per februar, som er de siste tallene, snakker vi bare om rundt to prosent av Steam-brukerne.

Hele 97,95 prosent av PC-brukere kjører Windows 10 eller 11.

I teorien kan grepet fra Valve gjøre det vanskeligere å kjøre svært gamle spill som ikke kjører bra på nyere operativsystem og fersk maskinvare, men dette gjelder trolig få titler.

Microsoft avsluttet selv støtte for Windows 7 tilbake i januar 2020, mens støtte for Windows 8 ble avsluttet i januar i år.

Nyere Windows gir bedre ytelse

For deg som spiller nyere spill, kan Windows 11, og til dels også Windows 10, gi deg høyere ytelse gjennom innebygde funksjoner som maskinvareakselerert GPU-planlegging, lavere forsinkelse og flere muligheter som simulert HDR-støtte.

Nyere Windows-versjoner støtter også raskere innlasting av spill gjennom en teknologi som på sikt kan eliminere mange lasteskjermer.

