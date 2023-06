Nytt storspill ble tatt ned

Nok et angrep mot Blizzards spillservere.

Store tjenestenektangrep har nærmest blitt tradisjon rundt nye spillanseringer fra Blizzard. Diablo IV er intet unntak. Kamera Blizzard

Finn Jarle Kvalheim 26. juni 2023, 08:48

Det etterlengtede rollespillet Diablo IV ble lansert i starten av måneden, og har fått svært gode kritikker. Engadget og en rekke Reddit-brukere melder at det søndag ble bråstopp for mange spillere, som ikke fikk logget inn på spillserverne.

Det viste seg at serverne var under et tjenestenektangrep, der de ble bombardert av henvendelser fra nettbrukere slik at de til slutt ikke klarte å ta unna legitim trafikk.

Problemene rammet også World of Warcraft.

Mistenkte loginproblemer

Blizzard, selskapet bak spillene, varslet først at det dreide seg om innloggingsproblemer, men meldte natt til mandag at nedetiden skulle være over.

For brukere som har vært rammet av problemene anbefaler de å følge feilsøkingsveiviseren for tilkobling til spillserverne.

For flere spillere på Reddit skal utfallet ha vart 10–12 timer, og flere uttrykker frustrasjon over at det store onlinespillet alltid krever en tilkobling til spillservere.

Selv om massive onlinerollespill som dette har store mengder spillmekanikk som drar nytte av at du møter andre spillere, og spiller i felles områder - er det som regel også både områder og deler av spillhistorien som foregår utenfor fellesområdene.

Det er mulig å se for seg at ikke alle deler av spillene behøver internett eller servere for å fungere.

DDoS-trøbbel: Snart en Blizzard-tradisjon?

Tjenestenektangrep er forholdsvis enkle rent teknisk. Veldig forenklet er det tautrekking om å ha mest ressurser på båndbredde og datakraft. De forekommer ofte, og en server som ikke klarer å ta unna går ned.

Trenden med spill som alltid må være online har gjort DDoS til en perfekt angrepsform for folk som vil forstyrre mange nettbrukere og selskapene som selger tjenester til dem. For Blizzard har angrep nærmest blitt en tradisjon.

Da World of Warcraft Classic ble relansert i 2019 var noe av det første som skjedde et stort angrep som tok ned spillet mesteparten av en helg.

Rammer også andre onlinespill

Oktober i fjor ble startskuddet for et annet storspill fra Blizzard; Overwatch 2. Også da gikk selskapets tjenester ned, og Blizzard-sjefen la skyldet på et stort tjenestenektangrep.

Men angrepene skjer også uavhengig av lanseringer. Så nylig som 8. april ble det rapportert om nedetid på grunn av et slikt angrep. Selskapet ble også angrepet midt i september i fjor.

Blizzard er heller ikke alene om utfordringene, som kan ramme hvilket som helst spill eller tjeneste som er avhengig av nettservere. I mars i fjor opplevde spillere av Among Us at serverne gikk ned etter et større angrep.

