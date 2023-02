Folk flokker til Microsofts søkemotor Bing

Lang kø for å ta i bruk AI-søk.

Vegar Jansen

Populariteten til Microsofts nettsøketjeneste – kjent under navnet Bing siden 2009 – har aldri kunnet måle seg med konkurrenten Google. Men ting endret seg så å si over natten denne uken da Bing ble lansert i en ny versjon med «AI-funksjonalitet» innebygd.

Dette skal gjøre at søkemotoren kan gi svar som minner om den mye omtalte tekstroboten ChatGPT, og det er åpenbart at populariteten smitter.

For etter bare 48 timer kunne Yusuf Mehdi, som er «Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer» i Microsoft, melde om at over én million mennesker allerede hadde satt seg på venteliste for den nye søkefunksjonen.

I motsetning til ChatGPT, som er begrenset til informasjon før 2021, kan den kunstige intelligensen til nye Bing også hente informasjon fra nye og dagsaktuelle kilder.

Microsoft vil også ha teknologien inn i sin nettleser Edge – som da for eksempel kan brukes til å lage en automatisk oppsummering av nettsiden man surfer på.

Travelt hos konkurrentene

Kamera STEPHEN LAM / Reuters

Både Microsofts søkegrep og «AI-bølgen» som skyller over hele teknologifeltet har ikke gått helt ubemerket hen hos konkurrentene. Det har trolig også fremskyndet en del planlagte datoer, slik at Google tidlig denne uken kunne fortelle at de også vil være med på moroa.

En tekstrobot som har fått navnet Bard er i en sen testfase og skal gjøres tilgjengelig for publikum i løpet av «de neste ukene», kunne en av Google-sjefene deklarere på mandag.

Men i motsetning til ChatGPT er Bard fra begynnelsen av ment å hente inn informasjon fra nettet for å kunne gi «ferske» svar, ifølge Google. Dette betyr i så fall at tjenesten straks vil kunne fungere som et forlenget nettsøk.

Med AI-teknologi innbakt hos store nettaktører som Google og Microsoft kan det fort bli enda vanskeligere å være en enda mindre konkurrent. Derfor kommer det vel ikke som noen gigantisk overraskelse at flere ønsker å benytte seg av de mulighetene som finnes.

Ifølge CNBC ønsker også Opera å ta i bruk ChatGPT i sine produkter. Dette ble klart onsdag denne uken.