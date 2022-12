Hevder Westworld vil forsvinne fra HBO Max

I tillegg til et antall andre serier.

Westworld har vært en av de mest påkostede seriene til HBO de siste årene. I høst var det slutt etter sesong fire, og nå hevdes det at serien også vil forsvinne fra HBO Max-arkivet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Har du ikke fått med deg storserien «Westworld» på HBO Max kan det snart være for sent. Flere amerikanske medier, deriblant Indiewire, Variety og Deadline, viser til anonyme kilder når de melder at serien er blant titlene som skal fjernes fra strømmetjenesten i løpet av kort tid.

Seks dager igjen?

Serien, som uansett ble kansellert etter sesong fire tidligere i høst, skal etter sigende være en del av en ny opprydding på HBO Max. Tidligere i høst forsvant over 60 serier og filmer fra tjenesten, men Westworld skiller seg ut ved at den har vært en av flaggskipseriene til HBO det siste tiåret.

Jeffrey Wright og Thandiwe Newton i Westworld. Kamera John Johnson/HBO

I tillegg til Westworld skal seriene The Nevers, Minx og Love Life være på listen over serier som er på vei ut, i tillegg til et antall mindre profilerte titler. Første halvdel av sci-fi-dramaserien The Nevers ble sluppet i fjor vår, og den andre halvdelen skulle etter planen slippes neste år. Ifølge Variety er det mulig at resten av serien vil slippes på en annen plattform.

Claudia Foresteri, som står bak serien Gordita Chronicles, har også skrevet på Twitter at serien hennes synger på siste verset på HBO Max. Showrunner Brig Muños-Liebowitz har lagt til at 19. desember er siste dag for Gordita Chronicles, så det er ikke utenkelig at det også er siste dag for seriene vi har nevnt over.

Sparer penger

Grunnen for fjerningen skal rett og slett være kostnadsbesparelser for HBO Max-eier Warner Bros. Discovery. Etter at Warner Bros. og Discovery ble slått sammen tidligere i år, la de en plan for å spare 3,5 milliarder dollar - rundt 35 milliarder kroner- i løpet av de neste tre årene.

Å fjerne serier fra HBO Max gjør at selskapet kan slippe betaling av såkalte «residuals» til skuespillere, produsenter, manusforfattere og andre som har vært involvert i produksjonen av en serie eller film. Residuals er grovt fortalt kompensasjon for all annen bruk enn første gangs visning.

Ifølge flere medier kan det være aktuelt for Warner Bros. Discovery å flytte seriene til en kommende gratis-strømmetjeneste med annonser.

Vi har forsøkt å nå Warner Bros. Discovery Norge for kommentar. PR-sjef Celine Ryel sier hun undersøker saken og kommer tilbake til oss snarest.