Kritiserer Zaptec-ladere for å skru ned farten i sommervarmen

– Årets bomkjøp.

Zaptec Go-laderen får kritikk fra kunder for å bli veldig varm på sommerstid. - Kan ikke forvente full ladehastighet fra mai til september, forteller en Zaptec-kunde vi har snakket med. Kamera Marthe Thu / Zaptec

– Jeg fikk laderen montert i vinter og den har siden da fungert bra, men i sommer har strupingen vært påfallende.

Det forteller en Zaptec-kunde som Tek.no har vært i kontakt med, som i denne saken ønsker å holde seg anonym. Kunden, som valgte den norske elbilladeboksen Zaptec Go på bakgrunn av ros i NAFs test av ladebokser fra 2022, forteller at ladeboksen hans er «glovarm» store deler av sommeren.

– Det er forventet at effekten av laderne blir påvirket av varmen, men at laderne når såpass høye interne temperaturer er jo latterlig, forteller den misfornøyde kunden og viser til interne temperaturer på nesten 70 grader.

I Facebook-gruppen «Zaptec Owners Norge» har mange kunder vist misnøye med hvordan elbilladerne fra Zaptec plutselig har fått betydelig redusert ladehastighet disse tider.

Svaret kan være sommertemperaturen.

– Zaptec reduserer automatisk ladefart når ladeboksen når høy intern temperatur. Vi tar sikkerhet på alvor, og denne reduserte ladefarten oppstår fordi vi ønsker å garantere en sikker og trygg drift, sier kommunikasjonssjef Maiken Økland i Zaptec til Tek.no.

Ikke defekt vare

Kunden, som mistenkte at produktet hans var defekt, tok etter å ha forhørt seg med montøren kontakt med Zaptec.

Zaptec vurderte likevel produktet som velfungerende.

Her ser du målinger fra én av kundenes ladeboks. Til høyre ser du effekten etter et par timer med lading, som synker med 40 prosent. Kamera Skjermdump / Privat

Etter å ha feilsøkt andre potensielle kilder til problemet, stod den interne temperaturen igjen som syndebukk.

Flere andre i Facebook-gruppen opplever lignende problemer.

«På grunn av interne temperaturer raser ladeeffekten nedover under lading. Årets bomkjøp her i gården», skriver eksempelvis en.

«Alt for dårlig dette, samsvarer ikke med info fra Zaptec hva ladeboksen skal yte», skriver en annen.

Noen hevder også at lignende struping skjer i mer «normale» utetemperaturer, som i 17 grader og regn.

– Det vil i praksis bety at jeg ikke kan forvente full ladehastighet fra mai til september», skriver en Zaptec Go-eier til Tek.no.

– Jeg har forståelse for hvorfor man må strupe ladingen under høy varme for å prioritere sikkerhet, men da snakker vi jo bare om et skikkelig dårlig produkt som ikke tåler sommeren. Det bør de innrømme, for såpass bør en elbillader tåle, forteller eieren Tek.no har snakket med.

Zaptec har ikke offentliggjort konkrete salgstall, men i kvartalsrapporten for første kvartal 2023 kom det frem at de hadde solgt ladere for 95 millioner kroner i Norge, i tillegg til 176 millioner kroner utenfor Norges grenser. Det var selskapets beste kvartal noensinne.

I fjor hadde Zaptec en omsetning på 758 millioner kroner, mot 1,4 milliarder kroner for konkurrenten Easee. Det var riktignok før Easee kom i godkjenningstrøbbel hos svenske Elsäkerhetsverket, hvor blant annet selskapets løsning for overspenningsvern ble kraftig kritisert. Easee har fått omsetningsforbud i Sverige, og det ligger an til å kunne bli det samme i Norge.

– Bra at selskapene setter sikkerhet høyt

Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen, understreker viktigheten av at leverandører gir tilstrekkelig informasjon til kundene av hjemmeladere.

Nestleder Petter Haugneland i Elbilforeningen sier de ikke har indikasjoner på at Zaptecs ladere struper mer enn andre ladebokser. (arkivbilde, laderen på bildet er urelatert til saken) Kamera Trond Solberg, VG

– Det er viktig at leverandørene gir god informasjon om hvor mye varme ladeboksene tåler og hvordan boksene håndterer dette, sånn at forbrukerne er kjent med det når de kjøper produktet, forteller Haugneland til Tek.no.

– Vi er kjent med at en del ladebokser kan redusere effekten for å unngå varmgang. Generelt er det bra at selskapene setter sikkerhet høyt.

Til tross for misfornøyde Zaptec-kunder, sier Haugneland at de ikke har ytterligere informasjon som gir grunnlag for å hevde at Zaptec er noe verre enn andre på dette feltet.

– Majoriteten av ladestasjoner på markedet i dag er helt innkapslet med flere lag plast. Det blir som å varme opp en termos innenfra, og det er naturligvis ikke bra, sier sjefsingeniør Bård Vestgård i den konkurrerende norske laderprodusenten DEFA.

De hevder at deres ladeboks DEFA Power ikke har problemer med såkalt «derating» - altså at effekten skrus ned for å unngå overoppheting.

Jobber med å feilsøke

Maiken Økland, kommunikasjonsansvarlig i Zaptec, forklarer begrensningen av ladehastigheten slik:

– Zaptec reduserer automatisk ladefart når ladeboksen når høy intern temperatur. Vi tar sikkerhet på alvor, og denne reduserte ladefarten oppstår fordi vi ønsker å garantere en sikker og trygg drift. Vi måler hele tiden flere punkter i laderen og har seks ulike sensorer i hjemmeladeren Zaptec Go. Det er tre på energimåleren (en for hver fase), en på Type 2-kontakten, en på kabelterminalene og en på kretskortet.

Økland har forståelse for at det kan bli frustrerende for kunden når bilen ikke lader med ønsket effekt, men understreker at sikkerhet er en avgjørende faktor.

– Skulle vi se at vi er for konservative i vår tilnærming til kvalitet, skal vi sørge for å vurdere innstillingene med grundige sikkerhetstester først, skriver Økland.

På spørsmål fra Tek.no forteller Økland at de ikke har justert terskelen på hjemmeladerne i form av en oppdatering, som noen kunder har mistenkt ettersom fenomenet oppstod såpass plutselig.

– Vi registrerer likevel henvendelsene som kommer inn. På grunn av dette jobber vi med å feilsøke hjemmeladeren, for å finne ut om det er unormal oppførsel på laderne, på enkelte strømnett, biltyper, type kabel eller programvare.

