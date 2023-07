Gigantoppkjøpet godkjent i USA – Microsoft seiret i retten

Med det er det åpen bane for Microsoft i USA og EU.

Microsoft får trolig gå videre med oppkjøpet av Activision Blizzard etter seieren i det amerikanske rettsvesenet. Kamera Peter Morgan / AP / NTB

Oppdatering 13.07.23: FTC har siden anket dommen. Det har de gjort gjennom et notis. Mer informasjon om grunnlaget for anken er ventet så fort den fulle anken blir sendt inn til ankedomstolene.

Microsoft har seiret i rettssaken mot det amerikanske konkurransetilsynet (FTC). Det ble klart tirsdag ettermiddag.

Det amerikanske konkurransetilsynet, som krevde en såkalt midlertidig forføyning Krysse av Bytt midlertidig forføyningEt midlertidig stopp i en forhandling i påvente av en mer omfattende rettssak., ble ikke hørt. Dermed dømte dommer Jacqueline Scott Corley i Microsoft favør.

Microsofts planer om å kjøpe Activision Blizzard for svimlende 600 milliarder kroner kan med gjennomføres i USA. Activision Blizzard eier kjente spillserier som «Call of Duty», «Diablo» og «Candy Crush».

«Call of Duty» til folket

Flere spørsmål om Call of Duty-serien var sentrale i dommen. Dommer Scott Corley vektla blant annet disse punktene i sin begrunnelse:

At Microsoft, som fremtidig eier av Call of Duty-serien, ikke gjør serien eksklusiv til Xbox-konsoller eller tjenester.

At avtalen trolig vil skade konkurrenten Sony, men ikke nødvendigvis forbrukere og eiere av PlayStation-konsoller.

At Microsoft har lagt grundige planer for fremtidig utbygging av strømmetjenester, noe som også skal gjøre det mulig å strømme Call of Duty-spill til Nintendo Switch.

– Avtalen er muligens dårlig for Sony, men positivt for Call of Duty-spillere og fremtidige spillere, hevder dommer Scott Corley.

Call of Duty-serien var sentral i høringene, da Sony frykter for at serien skulle bli eksklusiv til Xbox etter oppkjøpet. Kamera Activision

Fremtidige planer for strømmetjenester og nettskyplattformer ble også særlig prioritert. Her vektla dommen at Microsoft har inngått flere avtaler med strømmetjenester om å tilby Activision Blizzard-spill over nettskytjenester, og dermed øke konkurransen i markedet.

Ikke avgjort i Storbritannia

Oppkjøpet er allerede godkjent i EU, og dermed er det bare Storbritannia igjen å overbevise. Også her er det hovedsakelig strømming og nettskyplattformer som er problemet.

I Storbritannia har konkurransemyndighetene CMA blokkert kjøpet. Etter tirsdagens seier i det amerikanske rettssystemet skal forhandlingene likevel gjenopptas. Det hevder Eurogamer.

Skulle likevel ikke forhandlingene resultere i noe har Microsoft president Brad Smith hevdet til Bloomberg at Microsoft har vurdert «ekstreme» alternativer, som å trekke Activision Blizzard ut av landet.

Xbox-sjef Phil Spencer har mye å være glad for i dag. Bildet tatt i sammenheng med høringene tidligere i sommer. Kamera LOREN ELLIOTT / AFP / NTB

Det er med andre ord noe Storbritannia tvilsomt ønsker nå som Microsoft har fått gjennomslag i de fleste andre markedene, og det er dermed er det nytt håp for gjennomslag også der.

Xbox-sjef Phil Spencer kommenterte resultatet på Twitter:

– Vi er takknemlige for at retten raskt dømte i vår favør. Bevisene viser hvordan Activision Blizzard-avtalen er positivt for hele industrien, og hvordan FTC sine påstander om konsollbytting, spillabonnementstjenester og nettskytjenester ikke reflekterer markedets realiteter.

