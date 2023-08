2023: Et av tidenes beste spillår?

Kritikerfavorittene strømmer inn. – Det perfekte oppfølgeråret.

Både «Baldur’s Gate III» og «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» har blitt blant tidenes mest kritikerroste spill, i et år stappfullt av andre favoritter. Kamera Bildekollasj, Larian / Nintendo

Simen Barstad Buset Oppdatert 15. aug. Lagre

Tidligere i august kom etterlengtede «Baldur’s Gate III», og mye kan tyde på at rollespillet har gjort det umulige.

På nettstedet Metacritic, som samler anmeldelser fra alle verdens kriker og kroker, har «Baldur’s Gate III» i dag en kritikerscore på 97 av 100.

Det er det høyeste gjennom tidene for et PC-spill, og det i et et spillår som bare fortsetter å gi.

Rekordtall

– «Baldur's Gate III» er et av de største, mest komplekse og beste rollespillene gjennom tidene. Det er et spill som er umulig å legge fra seg, og jeg håper det aldri tar slutt.

Det sier Øystein Furevik, anmelderveteran i Gamer.no.

Selv om «Baldur’s Gate III»-rekorden kan forandres i de kommende dagene ettersom flere anmeldelser tikker inn, er det ikke til å stikke under en stol at året uansett har bydd på flere gode spill.

Få har anmeldt like mange spill som Øystein Furevik, som i dag skriver for Gamer.no. Kamera Privat

2023 har så langt bydd på andre spillperler som «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», «Resident Evil 4»-moderniseringen, «Street Fighter 6» og «Final Fantasy XVI».

– Det har vært et uvanlig godt år. Det har kommet så vanvittig mange gode spill at det er umulig å finne tid til alt, mener Furevik.

Om vi kun tar for oss kritikertall og anmeldelser, støtter de godt opp under utsagnet.

Vi må nemlig tilbake til koronaåret 2020 for å finne et år som kan skilte med flere kritikerfavoritter. Til og med i et slikt stappfullt år er det ingen spill som fikk såpass høye poengsummer som nå tildeles, som er blant tidenes høyeste.

Under kan du se hvordan de siste fem spillårene ser ut i tall, basert på kritikerscore av storspill fra Metacritic:

Dette er tallene Metacritic har svært udefinerte måter å sortere spill på. Om man kun sortere etter beste anmeldte spill basert på hvert år vil man få opp alt fra gjenutgivelser til utvidelsespakker, altså ting man ikke nødvendigvis ville ha inkludert i en oversikt over årets beste spill. Vi har manuelt gått gjennom spillene på Metacritic, og ført statistikk basert på noen utvalgte faktorer. Disse er: Lanseringsår: Spillet telles bare det året det ble lansert første gang.

Spillet telles bare det året det ble lansert første gang. Nyversjoner: Oppussede utgaver av spill telles ikke med i statistikken, men totale «remakes» og gjenskapninger er derimot med. (Eksempel på inkludert spill er «Resident Evil 4» (2023), men vi har ikke tatt med «Metroid Prime Remastered» fra samme år.)

Oppussede utgaver av spill telles ikke med i statistikken, men totale «remakes» og gjenskapninger er derimot med. (Eksempel på inkludert spill er «Resident Evil 4» (2023), men vi har ikke tatt med «Metroid Prime Remastered» fra samme år.) Antall anmeldelser: Spillene må ha minst 50 anmeldelser for å bli tatt med i statistikken. Det er også den konsollutgaven med mest anmeldelser som vi har tatt med i tallene (spill kan ha vidt forskjellig poengscore basert på konsoll). Da utelukker vi mindre spill og såkalt utvalgsskjevhet, hvor det bare er fans og interesserte som har anmeldt det relevante spillet og naturligvis gitt det gode omtaler. Vi bruker derfor betegnelsen storspill, slik at dette aspektet understrekes. Derfor er ikke for eksempel «Baldur’s Gate III» tatt med i statistikken, som fortsatt sitter under 50 kritikeranmeldelser på plattformen. Mer +

– Det perfekte oppfølgeråret

Spilljournalist og forfatter Suzanne Berget tror året vil bli definert av de mange oppfølgerne.

– 2023 har virkelig levert når det kommer til etterlengtede oppfølgere til storspill, som tar et allerede megabra utgangspunkt og greier å bygge videre på det, forteller Berget.

Suzanne Berget har mange års erfaring som spilljournalist, og påpeker at det er sjeldent spill er like gode som de har vært i år. Kamera Privat

Og når den typiske tettpakkede høstsesongen nå kommer, er det ikke akkurat færre storspill å se fram til.

– Om det fortsetter å levere gjenstår jo å se, men vi har mye å glede oss til, som «Armored Core 6», «Alan Wake 2», «Spider-Man 2», «Payday 3» og hvis vi er heldige: «Hades 2». Hadde «Hellblade 2» også kommet ut i år hadde dette vært det perfekte oppfølgeråret!

Selv om høsten ser lovende ut, er det et ettertraktet spill som stikker spesielt ut for Berget.

– Som hele resten av spillverdenen gleder jeg meg jo enormt mye til «Starfield», men det spillet har så store sko å fylle og så høye forventninger å leve opp til at det blir spennende å se hvordan det faktisk går.

Om Bethesda klarer å levere sakene med «Starfield» er det mange som er usikre på, men man kan likevel håpe. Kamera Bethesda

– Få udiskutable klassikere

Rune Fjeld Olsen, spillanmelder i NRK og journalist i Level Up Norge, legger heller ikke skjul på at høsten blir en spennende tid for spillere.

– Jeg er klart mest spent på «Starfield». Jeg er forberedt på å bli skuffet, men håper det er bra. Ellers gleder jeg meg også til «Lords of the Fallen», «Cocoon», «Alan Wake II», «Fort Solis», «Dustborn» og «Hollow Knight Silksong» - for å nevne noen.

NRK-anmelder Rune Fjeld Olsen er enda ikke helt overbevist over spillåret. Kamera Privat

På spørsmål om hvordan han tror året kommer til å bli husket, er ikke Fjeld Olsen like positive som journalistkollegene.

– Jeg tror 2023 vil bli husket som et normalt godt spillår, et år med mange gode spill, men få udiskutable klassikere. Det er derimot både gøy og viktig at indieutviklere markerer seg såpass tungt, det trenger spillmediet.

Han peker spesielt på spill som «Planet of Lana», «Dredge», «Dave the Diver» og «Bramble: The Mountain King» som blant årets indieperler.

– Helt ko-ko

Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan 2023 vil bli husket i årene som kommer, men mye kan allerede tyde på at det får plass i diskusjonen om de aller beste spillårene.

Og apropos den diskusjonen, mener Rune Fjeld Olsen at 1998 står som en sterk favoritt.

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time» kom i 1998, og står igjen som en favoritt for mange. Kamera Nintendo

– Det kom uhørt mange toneangivende klassikere i 1998. «Metal Gear Solid», «Grim Fandango», «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», «Half-Life», og mange fler. Det er helt ko-ko, hevder Fjeld Olsen.

For Furevik i Gamer.no er det 2001 som stikker ut, da favorittene «ICO», «Halo: Combat Evolved» og «Final Fantasy X» ble lansert.

– Det året ga meg noen av de viktigste spillopplevelsene som jeg aldri kommer til å glemme, og for alltid vil verdsette.

«Halo: Combat Evolved» revolusjonerte skytespill i 2001. Kamera Microsoft

Suzanne Berget utnevner noen litt ferskere år som sine favoritter, nemlig 2018 og 2019.

– I 2018 hadde jeg mine to eneste perfekte spillopplevelser så langt, nemlig «God of War» og indiespillet «GRIS «fra Nomada Studio.

«God of War» fra 2018 står for mange igjen som en bauta fra PS4-generasjonen. Kamera Sony

Året som fulgte ble også stort, da Berget fikk spille som Kait i «Gears 5», en favorittserie siden originalen kom i 2006.

– I tillegg kunne det året by på «Control», «Untitled Goose Game» (honk honk), det sære mesterverket «Disco Elysium» og hva nå enn «Death Stranding» er.

Hvilket år var det beste året for spillmediet? 2023 («Tears of the Kingdom», «Baldur’s Gate III», «Street Fighter 6») 2018 («RDR2», «God of War» «Super Smash Bros. Ultimate») 2011 («Skyrim», «Arkham City», «Minecraft») 2007 («Super Mario Galaxy», «Portal», «Mass Effect») 2004 («Half-Life 2», «GTA: San Andreas», «The Sims 2») 1998 («MGS», «StarCraft» «Ocarina of Time»)

Mener du andre år bør være med i diskusjonen? Uenig i at 2023 har vært et godt spillår? Kommenter gjerne under hvilket spillår som er din favoritt og hvorfor!

For ordens skyld: Rune Fjeld Olsen har tidligere jobbet i VG.

Oppdatert 15. august 2023, 13:08

Mer om GamingSpill