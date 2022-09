«Assassin's Creed» fyller 15 år: Fem nye spill og en serie på vei

En reise til det føydale Japan, samt heksebrenning i Europa er trolig i vente.

SHINOBI: En tur til føydale Japan har ligget høyt på ønskelisten til flere fans av Ubisofts populære spillserie. Nå ser det ut som at det snart er tid for avreise.

Nesten to år er gått siden «Assassin's Creed Valhalla», og nå har utviklerne i Ubisoft valgt å lette på sløret.

I helgen strømmet den franske spillgiganten en presentasjon der de viste frem flere av sine kommende utgivelser. Mest skjermtid ble viet til Assassin's Creed-serien, som i år feirer 15 år.

Ikke mindre enn fire nye spill i Assassin's Creed-serien ble annonsert, deriblant to kommende storspill. I tillegg fikk vi de første detaljene på nylig annonserte «Assassin's Creed Mirage».

VEIKART: Slik ser de kommende årene ut for «Assassin's Creed».

Frir til nostalgien

I august fikk vi første smakebit av det kommende «Assassin's Creed Mirage», som etter planen skal lanseres 2023. Den gangen fikk vi bare et bilde og en bekreftelse på ryktene, men nå har vi omsider fått første trailer.

Ifølge Bloomberg tar Mirage inspirasjon fra tidlige spill i serien.

Spillet legger fra seg flere rollespill-elementer som ble etablert i serien med «Assassin's Creed Origins» fra 2017. Det vil altså bli lagt mer fokus på sniking og parkour.

Spillet finner sted i Bagdad under den muslimske gullalderen der du trer inn i rollen som Basim Ibn Ishaq, et kjent fjes for de som spilte «Assassin's Creed Valhalla».

Ser endelig mot Japan

Et stort trekkplaster for spillserien, har alltid vært den spesielle tilnærmingen til verdenskultur og historie.

I løpet av 15 år har serien tatt for seg merkverdige tidsperioder i Italia, Egypt, Norge, England, USA, Frankrike, og mer. Det diskuteres alltid hyppig blant fans hvor de vil at det neste spillet i serien skal ta plass.

En destinasjon høyt på manges lister har lenge vært føydaltidens Japan, og det er hit spillserien drar i «Assassin's Creed Codename RED».

Få detaljer ble delt om spillet som omtales av Ubisoft som den «neste flaggskipstittelen i serien», og spillet er ikke ventet før om noen år. Spillet vil følge fotsporene til de nyere spillene i serien med en stor og åpen verden, samt rollespillelementer.

Spillet vil være det første som blir knyttet sammen med plattformen «Assassin's Creed Infinity». Også her er det lite informasjon tilgjengelig, men tjenesten skal markere et slags paradigmeskifte for serien og hvordan spillene integreres inn i hverandre.

Ubisoft røpte også at de «undersøker» mulighetene til å introdusere flerspiller i «Infinity», en del av spillserien som har vært fraværende i nesten ti år.

Heksebrenning i horisonten

Ubisoft annonserte også like så greit en annet kommende «flaggskipstittel» i serien.

«Assassin's Creed Codename HEXE» er storspillet som er ventet etter «Codename RED». Det er med andre ord en del år unna, og Ubisoft var også her kortfattet når det kom til detaljer.



Kilder til Bloomberg hevdet midlertidig at spillet vil ta for seg heksebrenningene som tok plass i Europa på 1500-tallet. Ifølge Ubisoft selv vil spillet by på en «veldig annerledes opplevelse» enn andre spill i serien.

To mobilspill og en serie på vei

To nye mobilspill ble også annonsert.

Den første turen går til oldtidens Kina i «Assassin's Creed Codename JADE».

Marc-Alexis Côté fra Ubisoft hevder at spillet kommer til å inneholde «seriens ikoniske spillopplevelse», men denne gangen optimalisert for touch-skjermer. Spillere kan selv tilpasse sin egen karakter fra bunnen, for første gang i serien.

Lite ble delt om det andre mobilspillet under utvikling, men Côté røpte at spillet blir utviklet i samarbeid med Netflix. Spillet vil være inkludert i Netflix-abonnement.

I 2020 ble det også kjent at Ubisoft og Netflix jobber på en «Assassin's Creed» TV-serie. Flere spill har i den siste tiden blitt anvendt til serieformatet, deriblant «Horizon: Zero Dawn» og «The Last of Us».

Presentasjonen bød også på flere lanseringer og nyheter, blant annet «Assassin's Creed Valhalla» sin siste tilleggspakke og en titt på «Mario + Rabbids Sparks of Hope».



Du kan se hele presentasjonen under: