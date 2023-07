Hevder skjermtrøbbel kan gi iPhone 15 Pro-«mangel»

Skjermrammene på Apples kommende Pro-modeller skal etter sigende bli mye tynnere enn i dag. Det skaper problemer for produksjonsprosessen, ifølge kilder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pro-modellene av kommende iPhone 15 kan bli tilgjengelig i veldig begrensede kvanta, ifølge vanligvis pålitelige The Information. Deres kilder melder om at den nye produksjonsteknikken Apple skal bruke for skjermene på 15 Pro og Pro Max har bydd på trøbbel.

Skjermene skal etter sigende få mye tynnere skjermrammer enn før, som gjør at skjermene kan vokse i størrelse, samtidig som dimensjonene på telefonene kan forbli omtrent de samme.

Trøbbel med LG-skjermer

Det er det såkalte «risk ramp»-steget i produksjonen hos Apples produksjonspartner Foxconn som har avdekket problemer med skjermene fra LG, ifølge The Information. I dette produksjonssteget tester Foxconn hvordan de kan bygge store kvanta av produktet og samtidig holde feilraten nede.

– En kilde med direkte kjennskap opplyser at det LG-produserte panelet har feilet i pålitelighetstester etter at det har gått gjennom en ny prosess kalt «low injection pressure overmolding» eller LIPO. Denne prosessen går ut på at Apple fester panelet inn i metallskallet sitt før montering, skriver The Information, som også melder at Apple jobber med å finjustere designet på LG-panelet slik at det kan bestå testen.

I tillegg til LG leverer også Samsung paneler til Apple. Disse skal ikke være omfattet av de samme problemene.

Tidlig i september

Det er ikke sannsynlig at Apple vil utsette iPhone-lanseringen som følge av utfordringene, men heller at de vil lansere spesielt iPhone 15 Pro Max i ganske begrenset antall, mener The Informations kilder.

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan, som tidligere har truffet med Apple-spådommer, skriver imidlertid i et investeringsnotat at hans kilder i forsyningslinjene til Apple indikerer at iPhone 15-lanseringen kan bli utsatt med noen uker.

Apple legger vanligvis sine høstlanseringer av nye iPhone-modeller til september, og vanligvis på en tirsdag.

5. eller 12. september har blitt pekt på som de mest aktuelle datoene, med leveransestart uken etter. Bloombergs Mark Gurman har også skrevet i sitt Power On-nyhetsbrev at hans kilder indikerer en ny Apple-lansering i oktober, da med fokus på Mac.

Publisert 21. juli 2023, 17:30

