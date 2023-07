Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Nyhet Pokemon Sleep: Nå kan du få hjelp til å sove av Pokémon

Viktig å være effektiv, også i dyp søvn.

I «Pokémon Sleep» er det soving som gjelder. Kamera The Pokémon Company

Simen Barstad Buset Oppdatert 21. juli Lagre

Alltid drømt om å dele seng med en Charizard? Ikke det?

Denne uken bød på lanseringen «Pokémon Sleep», appen som lar deg fange Pokémon i søvne.

Din helt egen Snorlax

«Pokémon Sleep» er en gratis søvnmåler til iOS og Android, en app som er ment til å kjøre i bakgrunnen mens du sover.

Appen gir deg muligheten til å fange ulike Pokémon basert på hvilken søvntilstand man finner seg i. Jo «bedre» man sover, desto mer effektiv blir jakten på Pokémon.

Ingenting er mer irriterende enn en sovende Pokémon og en trener som er tom for Awakening. Kamera The Pokémon Company

Og ja da, «Pokémon Sleep» har også sin helt egen Pokédex du kan dedikere én tredjedel av livet ditt til å fullføre. Snorlax er selvfølgelig hovedkarakteren i «spillet», men flere andre kjente fjes møter også opp på overnattingen.

Hvilken søvntype representerer deg? Kamera The Pokémon Company / The Pokémon Company

Blant annet Pikachu, Charizard og Metapod kan representere søvntilstanden din.

«Pokémon GO» to bed

Appen ble opprinnelig annonsert i 2019 og skulle følgelig komme året etter, men fire år etterpå er det altså dags for å sove.

Den ekstra tiden har utvilsomt blitt godt brukt av utviklerne, da «Pokémon Sleep» måler alt fra hvor lang tid du brukte på å sove, til å ta opp lyd av eventuell flatulens.

«Pokémon Sleep» gir deg også visse bonuser i «Pokémon GO», forbehold at du eier en såkalt Pokémon GO Plus +, et tilbehør som tar form av en slags klokke som du tilknytter mobilen din gjennom Bluetooth.

Selv om det ikke er like populært som sommeren 2016, er «Pokémon GO» fremdeles relativt stort. Kamera Eskil Wie Furunes / VG

Det hele kan virke som et bisart konsept, men slike søvnmålere er på ingen måte uvanlige i 2023.

Apper som BetterSleep og Sleep Cycle har over lang tid vært populære på de respektive app-butikkene, men om de faktisk hjelper med søvn har vært omdiskutert. I 2019 uttalte noen forskere at slike søvnmålere også kan gjøre søvnen dårligere.

Bruker du søvnmålere eller soveapper? Ja, daglig. Innimellom. Aldri. Hva er det?

Flere sliter med søvn

Unge sover dårligere enn før. Det skal være ifølge forskning fra 2021.

Nesten en tredjedel av de spurte på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) oppga da at de slet mye eller en god del med søvnvansker.

FHI hevdet at søvnen ofte er det første som lider når man ikke har det bra, og til tross for at tallene er fra midt i dypeste koronatiden har økningen vært jevn siden 2010.

Om Pikachu faktisk hjelper deg å sove må du nesten finne ut av selv. Kamera The Pokémon Company

Det kan være greit å nevne at «Pokémon Sleep» bare hevder å gjøre søvnen din mer «underholdende», ikke nødvendigvis bedre. Men kanskje noen finner en indre Snorlax gjennom «Pokémon Sleep».

Oppdatert 21. juli 2023, 15:58

