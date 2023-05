Motorolas neste Razr har lekket

Slik skal Motorolas Razr Ultra se ut. En enorm ytterskjerm på en relativt liten telefon. Kamera Skjermdump/Evan Blass

Finn Jarle Kvalheim 25. mai 2023, 18:30

Telefoner du kan klappe sammen er i vinden. Google har akkurat lansert sin egen, og nå lekket en hel lang reklamevideo for Motorolas neste. Alt dette mens vi nærmer oss nye modeller fra Samsung.

Motorola Razr Ultra har vært på ryktebørsen en stund, og det er etter alt å dømme en fullstendig reklamevideo som nå er ute på nett, etter at ryktemaker Evan Blass har lagt ut en video på sin lukkede Twitter-konto.

Under ser du et lite utdrag fra videoen som er lekket. Hos The Verge kan du se hele.

Bekrefter ryktene så langt

Videoen bekrefter det vi har sett av ryktebilder av telefonen, som har fått en ganske stor redesign siden sist.

Ytterskjermen har fått et langt mer futuristisk preg, der den flyter rundt de to kameraøynene på baksiden. Det er fortsatt en ganske stor leppe ned mot selve hengselet på telefonen.

Dette ser like fullt ut til å være klapptelefonen med størst ytterskjerm så langt, der vi har sett varianter fra Samsung, Huawei og Oppo, ved siden av Motorolas.

Topp spesifikasjoner

Inneværende Moto Razr har stor skjerm på utsiden som kan brukes til alle typer apper. Men den strekker seg likevel ikke like langt i alle retninger som den kommende modellen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selv om ikke alt er kjent ennå, dreier det seg ifølge ryktene som vanlig om en topp spesifisert telefon med maks ytelse på prosessor og innmat, samtidig som telefonen er godt utstyrt på alle andre fronter.

Typisk for disse telefonene er gjerne batteriet noe mindre enn i de vanlige mobilflaggskipene, og kameraet pleier å være mer «øvre midten» av mobilprisstigen enn absolutt topp. Dermed må mer ambisiøse mobilfotografer typisk vurdere om kompromisset ned til en flipptelefon er verdt det, eller om det er iPhone Pro eller Galaxy Ultra som gjelder.

Fordelen med en Razr eller Galaxy Flip er at de kan gi samme skjermstørrelse som en av de større telefonene på markedet, samtidig som de brettes ned og tar omtrent halve størrelsen når de ikke er i bruk.

Få konkurrenter

Her på berget er det naturlig nok Motorola og Samsung vi har vært mest opptatt av, siden hverken Huawei eller Oppo er til stede på markedet i noen veldig stor grad.

I dag deles disse produktene løselig i to kategorier; flip og fold. Der sistnevnte brettes som en bok - i høyden, mens førstnevnte behandles som en av nittitallets klapptelefoner.

Googles nylige Pixel Fold er en slik «bok»-telefon, og konkurrerer med Galaxy Z Fold i markedene der den kommer - som Norge foreløpig ikke er blant.

Motorola og Flip-telefoner billigst

Samsungs Galaxy Z Flip 4 er en utmerket telefon - også den nærmer seg etter alt å dømme en oppdatering. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Prisene har dessuten vært ekstremt høye for Fold-modeller så langt. Mens Motorolas Razr har vært langt rimeligere. Galaxy Flip-utgavene fra Samsung har også vært billigere enn Fold-modellene og har tidvis solgt såpass godt at andre modeller tilsynelatende har blitt utsatt for å gi plass på produksjonsbåndet til den nye formfaktoren.

Ryktene vil ha det til at Samsungs Fold- og Flip-modeller fornøyes på sensommeren.

Det ser altså ut til å blusse opp til ny mobilkrig om en type mobiler som begynner å bli modne i markedet. Det er ventet at Motorola vil lansere om kun kort tid.

