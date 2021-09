Sugar on a Stick 1.0 lansert

Sugar Labs har i over ett år drevet med utvikling av brukergrensesnittet Sugar som brukes i OLPC XO-1-maskinen som er laget for fattige barn i tredje verden. Nå er en såkalt Sugar on a Stick 1.0 lansert, det vil si en versjon av Sugar som kan installeres på en minnepinne.

"Sugar on a Stick" er et operativsystem som er basert på Linux-distribusjonen Fedora og kan brukes til å starte opp en datamaskin via minnepinne på minimum 1 GB. All data lagres på minnepinnen uten å påvirke et operativsystem som eventuelt brukes i datamaskinen.

Datamaskinen vil altså kunne startes opp fra en minnepinne uten å forstyrre et eventuelt operativsystem som allerede er installert på harddisken. Systemet vil også fungere på en maskin som mangler en harddisk.

Sugar kan lastes ned fra sugarlabs.org på Windows, Linux eller Mac. Dette er fremgangsmåten for å opprette Sugar on a Stick i Windows:

Last ned og pakk opp liveusb-creator til et bestemt sted. Last ned filen soas-strawberry.iso Plugg minnepinnen i en USB-port på datamaskinen. Formater minnepinnen med FAT32 (høyreklikk på riktig stasjon i Utforsker og velg formater...) og bruk navnet FEDORA. Bla deg frem til mappen "liveusb-creator"-mappen og dobbeltklikk på liveusb-creator.exe. Bla deg frem til soas-beta.iso-filen. Definer "Target Device" som USB-enheten FEDORA. Definer størrelsen på lagringsplassen i "Persistent Storage". Trykk på "Create Live USB". Trykk til slutt på Sikker fjerning av maskinvare-ikonet i system tray før du fjerner USB-enheten fra datamaskinen.

Fremgangsmåten er beskrevet på denne siden, eller på denne siden dersom du ikke bruker Windows.

Det er også mulig å kjøre Sugar via et virtuelt miljø ved å bruke ISO-filen med eksempelvis Virtualbox.

