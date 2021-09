Samsung vil bruke netthinnen som kode

Produsenten hinter om at du kan låse opp mobilen ved å se på den.

En av mobilbransjens store utfordringer, er å få folk til å sikre dingsene sine, og dermed også informasjonen som ligger på den. Det publiseres stadig undersøkelser som viser at svært få faktisk aktiverer PIN-koder, eller andre former for sikring. Det virker det som om Samsung vil gjøre noe med. I et skrytebilde fra en av selskapets Twitter-kontoer kommer det frem at selskapet nå jobber med å bruke netthinnen som kodelås.

Biometriske låser er muligens aller mest utbredt på film, men de dukker opp stadig flere steder, og i mobilverdenen har vi sett fenomenet både i form av ansiktsgjenkjenning, og den langt tryggere fingeravtrykksleseren.

Utrygg ansiktsgjenkjenning

Samsungs egenproduserte systembrikker heter Exynos, og det er teamets Twitter-konto som nå viser at netthinnescanning kan være på vei.Foto: @SamsungExynos

Problemet med ansiktsgjenkjenning har så langt vært at hvem som helst, med et noenlunde godt bilde av dingsens eier, kan låse den opp bare ved å holde bildet foran kameraet. Siden man bare bruker ett enkelt kamera tar ikke løsningen hensyn til fordypninger i ansiktet, som ellers kunne gjort løsningen sikrere.

Fingeravtrykkslesere er sikrere, men foruten Apples Touch ID-løsning, er mange av dem litt knotete å bruke, og ofte så upresise at man må trekke fingeren over sensoren mange ganger.

Det er altså her Samsungs løsning kan forenkle en hel del. Vi titter jo tross alt rett ned på mobiltelefonen mesteparten av tiden vi bruker den uansett, så hvis den kan bruke øyet som utgangspunkt, burde det ikke være nødvendig å gjøre noe som helst ekstra for å åpne den.

Mange rykter om biometrisk lås før Galaxy S5

Det gikk flere rykter om netthinnescanning før lanseringen av Galaxy S5, men ved lansering viste det seg at funksjonen ikke var med. I stedet har telefonen en fingeravtrykksleser i hjem-knappen. Funksjonen har fått blandet mottakelse i teknopressen.

Ryktene ville den gang ha det til at Samsung hadde hoppet over netthinnescanneren fordi den ville være kronglete å bruke i dårlig lys, og spesielt vanskelig å ha med å gjøre for folk med briller.

Om det var hold i de mange ryktene forut for Galaxy S5 får vi muligens ikke vite, men nå virker det iallfall sikkert at funksjonen ikke er lagt helt på hyllen. Hvor mange generasjoner Galaxy-telefoner vi må vente før den eventuelt dukker opp er naturligvis usikkert, men neste store lansering fra Samsung er ventet i forkant av IFA-messen i Berlin. Der vil det sannsynligvis dukke opp en ny toppmodell i Galaxy Note-serien.

Dagens Galaxy Note 3 er fortsatt en av de kjappeste og mest funksjonsrike telefonene på markedet.

