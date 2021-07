– Nei, en hodetransplantasjon vil ikke fungere

Dansk overlege er skeptisk til den kommende operasjonen.

Shutterstock/White et al. 1971

Joachim Froholt 5 Mai 2015 11:00

Saken om den alvorlig syke russeren Valeri Spiridonov som meldte seg frivillig for verdens første hodetransplantasjon fikk svært mye oppmerksomhet i april.

Les også: Slik skal operasjonen foregå

Allerede da nyheten var fersk advarte eksperter om at operasjonen antakeligvis ikke vil bli vellykket, og det ble sagt at russeren potensielt kunne gå en skjebne verre enn døden i møte.

Valery Spiridonov forklarer hvorfor han har meldt seg frivillig.

Overlege Søren Larsen ved Odense Universitetshospital i Danmark er også skeptisk.

– Hovedutfordringen er å gjenetablere nervefunksjonen. Nervene regenererer seg veldig langsomt for voksne over 15 år, sier han til nettstedet Ingeniøren .

Larsen tror med andre ord at det kan la seg gjøre å feste hodet på en ny kropp, uten at pasienten dør under operasjonen. Men at den nye kroppen kommer til å «virke» stiller han seg tvilende til.

Ryggmargen er utfordringen

Det er altså ryggmargen som skal være det store problemet. Den fungerer som kroppens hovedkabel, med nervefiber fra hjernen til resten av kroppen. Det er gjennom disse at hjernen sender instruksjoner til kroppen.

Mannen bak operasjonen, Dr. Sergio Canavero, sier han er trygg på planen sin. Planen hans er å bruke et stoff kalt polythylenglykol for å hjelpe nervecellene fra Spiridonovs ryggrad å gro sammen med de i donorkroppen.

Dr. Sergio Canavero presenterer konseptet i et TED-foredrag.

Men Larsen mener dette ikke er nok, og peker på at folk ofte blir lamme i hele eller deler av kroppen ved skader på ryggmargen. Og selv om ryggmargen gror sammen slik som Dr. Canavero tror, er det ikke sikkert dette er nok.

Dette er ifølge Larsen fordi nervene fra hjernen må gro ut igjen i kroppen, via ryggmargen, for at den skal fungere.

– Man kan si at selve «røret» til nerven vil være intakt, og kan gro sammen [...]. Men inne i nervekanalen skal pasientens nerver så vokse ut igjen, og denne prosessen er kompleks.

Nerver kan visstnok vokse med en hastighet på 1 millimeter om dagen, men Larsen tror at det raskt vil dannes arrvev i nervekanalene som hindre de «nye» nervene i å nå særlig langt. Antakeligvis blir pasienten lam, mener Larsen.

Men dette er et bestefallsscenario. Larsen mistenker nemlig at komplikasjoner etter operasjonen vil ta livet av Spiridonov før vi får sett om konseptet fungerer.

Man har prøvd det på en ape

Videoklipp fra apehode-transplantasjonen.

Man har tidligere transplantert et hode fra én apekropp til en annen. Apen overlevde i flere dager etter operasjonen, og var ved bevissthet. Men til slutt ble det nye hodet frastøtt av kroppen, og apen døde.

Det er ikke klart når Sergio Canavero vil utføre operasjonen. Han forventer at operasjonen skal ta 36 timer, og at hele 150 leger og sykepleiere må hjelpe til under inngrepet.

Pasienten Spiridonov selv mener at operasjonen er viktig, uansett hva som skjer med ham.

– Denne teknologien minner om det første mennesket som reiste til verdensrommet. Det er fordi det i fremtiden vil hjelpe tusenvis av mennesker som er i en enda verre tilstand enn meg, har han tidligere fortalt .

Apehode-transplantasjonen er ikke det rareste forskere har gjort

Her kan du lese om ti av de sprøeste eksperimentene noensinne

(Kilde: Ingeniøren )