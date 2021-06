– E-sigaretter kan være like skadelig som vanlig røyk

Lite tyder uansett på at det blir lettere å stumpe røyken med e-sigg.

Røyking er noe helsemyndigheter i mange land vil ha bukt med. Mange røykere forsøker også å slutte, men tyr gjerne til snus, nikotintyggis eller andre ting for å dempe abstinensene.

E-sigaretter har blitt et populært alternativ de siste par årene. Nå skriver imidlertid Forskning.no at det ikke nødvendigvis er så effektivt. Ny forskning tyder nemlig på at e-sigaretter ikke gjør det lettere å stumpe røyken. Og i verste fall kan det være like livsfarlig å dampe i seg stoffene som finnes i e-sigarettene.

Tidligere i år ble imidlertid e-sigaretter og snus trukket frem som mindre farlige alternativer til røyk av en norsk ekspert fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Kortsiktig og skadelig løsning

Flere forskergrupper rundt om i verden forsker nå på den langsiktige effekten av e-sigaretter. Så langt har ingen av dem funnet noen klare beviser på at e-sigarettene er mer effektive enn andre røykesluttmidler. På et kortsiktig basis kan det derimot ha mer for seg:

– E-sigaretter kan etter en måned ha gjort det betydelig enklere å hanskes med abstinenssymptomene. Men det finnes så langt ikke beviser for at denne effekten er varig, sier Riyad al-Lehebi.

Al-Lehebi er forsker ved Universitetet i Toronto, og har ledet en studie som sammenfattet resultatene fra en mengde andre pålitelige studier. Til sammen har de sett på fire studier om røykeslutt-effekten til e-sigaretter, og 18 studier om e-sigaretter og helseskader.

Like farlig som vanlige sigaretter?

Forskerne anbefaler heller å bruke for eksempel nikotintyggis for å hjelpe på røykeslutten. Disse inneholder færre skadelige stoffer. Foto: Skjermbilde fra Nicotinell

Studiene viser også at e-sigarettene kan være helseskadelige i seg selv, og at de har en rekke bivirkninger. Blant bivirkningene finner du tørrhoste, halsirritasjon og kortpustethet, men også lungekreft kan angivelig være en konsekvens av e-sigarettbruk.

I motsetning til vanlige sigaretter er ikke e-sigaretter regulert, og det gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvilke stoffer man får i seg.

Innholdet i to e-sigaretter kan være svært forskjellig. Forskningen viser at det i enkelte tilfeller kan være like mange skadelige stoffer i en e-sigarett som i en vanlig sigarett.

Anbefaler andre alternativer

Toronto-forskerne mener forskningen deres viser at det egentlig er lite å tjene på å bruke e-sigaretter, og at man heller bør se seg om etter andre alternativer.

Først og fremst peker de på røykeavvenningsmidler som nikotinsugetabletter, nikotintyggegummi og nikotinspray. Disse gir deg nikotin uten alle de andre skadelige stoffene, og er således et sunnere alternativ.

I Norge har vi også snus som et alternativ, noe Folkhelseinstituttet ikke anser å være dødelig. Røyking tar derimot livet av flere tusen nordmenn hvert år .

Andre forskere tror imidlertid e-sigg kan være en del av løsningen:

