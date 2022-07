Forbrukertilsynet aksjonerer mot Stayclassy

Får tre uker til å endre driften.

Anders Brattensborg Smedsrud

Stayclassy, som selger elektriske kjøretøy på nett, har denne uken fått brev fra Forbrukertilsynet. I det krever tilsynet at Stayclassy endrer måten de selger og markedsfører produkter på. De bes også om å dokumentere miljøpåstander de har brukt om elektriske kjøretøy.

Det er etter å ha mottatt klager fra flere forbrukere og fra Forbrukerrådet at Forbrukertilsynet har undersøkt selskapet.

– Her påpeker vi problematikk relatert til Stayclassys markedsføring på flere områder, blant annet markedsføring av vannresistente produkter, markedsføring av produkter uten lovlig bruksområde i Norge, markedsføring av pris og bruk av miljøpåstander, kommenterer direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Stayclassy er gitt tre uker til å svare og imøtekomme kravene fra Forbrukertilsynet.

– Vi vil følge opp overfor selskapet for å kontrollere at endringer blir gjort, sier Rønningen.

Eier og sjef i Stayclassy AS, Thomas Holstad, ønsker ikke å kommentere saken overfor Tek.no. Han opplyser likevel at de vil gi Forbrukertilsynet «et godt tilsvar innen fristen og selvfølgelig rette opp i eventuelle forbedringspunkter».

Stayclassy-eier og -sjef Thomas Holstad.

Må svare for prismanipulasjon og nektede reklamasjoner

Forbrukertilsynet påpeker at flere av Stayclassys elsparkesykler markedsføres som vannresistente.

– Klager og informasjon på selskapets sider viser imidlertid at Stayclassy ikke godtar reklamasjon som følge av vann- eller fuktskader. Dersom produktene ikke tåler den grad av fukt og vann som markedsføres, vil markedsføringen inneholde uriktig informasjon, og dermed være villedende, skriver tilsynet på sine nettsider.

Enkelte av Stayclassys elsparkesykler overstiger også lovlig lengde på 120 cm, uten at dette opplyses klart. Om Stayclassy vil selge disse, viser tilsynet til at det må komme klart frem i markedsføringen at de er ulovlig å bruke.

De reagerer også på måten Stayclassy priser varene i nettbutikken:

– Våre undersøkelser viser at flere produkter blir markedsført med en høyere førpris enn produktet i realiteten har hatt. Stayclassy har også operert med dagstilbud med nedtelling av når salget avsluttes. Forbrukertilsynet har imidlertid observert at salgsprisene forlenges etter at nedtellingen er ferdig, hvilket er i strid med loven.

I tillegg til disse punktene krever tilsynet at Stayclassy dokumenterer miljøpåstander de benytter i markedsføring av elsparkesyklene sine.

– Dersom selskapet ikke kan fremlegge slik dokumentasjon, vil markedsføringen være villedende, og må dermed endres eller fjernes, skriver tilsynet videre.

Refses for kundebehandling

Forbrukertilsynet refser også Stayclassy for kundebehandling. Klager de har fått tilgang til skal vise at kunder opplever problemer med å reklamere på defekte produkter. Med andre ord: rettmessige reklamasjoner kan ha blitt avslått av Stayclassy.

– Vi har på bakgrunn kunders klager redegjort for reglene knyttet til reklamasjon, og gjort Stayclassy oppmerksom på at det er den næringsdrivende som må bevise at skaden ikke forelå på leveringstidspunktet, dersom en mangel viser seg innen seks måneder, skriver Forbrukertilsynet.

Tilsynet kritiserer også selskapets kundeservice, og viser til at flere forbrukere opplever vansker med å komme i kontakt med dem.

Forbrukerrådet: håper det vil motivere

– Forbrukerrådet er svært fornøyd med hvordan Forbrukertilsynet har behandlet denne saken, og håper at dette vil motivere Stayclassy til å drive butikk i mer ryddige former, skriver Thomas Iversen til oss. Han er forbrukerjurist i Forbrukerrådet, og fortsetter:

– Det er veldig positivt at tilsynet går grundig til verks ved å se på mange forskjellige deler av driften, både som følge av vår klage, klager og tips fra publikum og egne undersøkelser.

Fikk klager allerede i 2016

Stayclassy har vært i søkelyset til forbrukermyndigheter og frustrerte kunder i flere år. Allerede i 2016 ble selskapet beskyldt for å drive med prismanipulasjon, der de satte opp prisen voldsomt, for så å senke den og merke den som tilbud. Uten å ha solgt varen i mellomtiden. I forbindelse med omtalen truet Stayclassy-sjef Holstad Tek.no med søksmål dersom det ble fremsatt påstander om ulovlig eller klanderverdige forhold i selskapet.

