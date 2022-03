Netflix kjøper spillstudio

Og slipper tre nye spill denne måneden.

I kampen om kundene kan det være en fordel for strømmetjenestene å kunne by på flere typer underholdning. Og da tenker vi ikke bare på film kontra serier eller komedier kontra action – men å ha innhold som kan dekke vidt forskjellige behov.

Netflix har i hvert fall valgt denne strategien, og for noen måneder siden lanserte de sin mobile spillsatsing som ganske enkelt heter Netflix Games. Og på ganske kort tid har de gått fra fem spill til fjorten i forrige måned, som nå vil øke til sytten spill før vi skriver april.

De nyeste spillene er This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (PikPok) og Into The Dead 2: Unleashed (PikPok). De to førstnevnte ble sluppet den 22. mars, mens den siste tittelen er rett rundt hjørnet.

Utvider satsingen

I tillegg til flere spill har også Netflix utvidet sitt eget team. Sist ut er den amerikanske spillutvikleren Boss Fight Entertainment som kanskje er mest kjent for strategispillet Dungeon Boss.

Så får tiden vise om Netflix i hovedsak vil satse på et spillbibliotek med «helt greie» spill for lett underholdning, eller om de også har et ønske om å få utviklet noe med større potensial. Men slikt vil selvfølgelig ta tid og ressurser, og det er aldri noen garantier i den bransjen.

Uansett vil det å ha spill som en del av tjenesten være enda en «krok» som bidrar til å holde på kundene – i hvert fall de kundene som også har noen spillglade barn og/eller voksne.

Ulempen her er at dette er penger som ikke brukes på serier eller film. For folk som absolutt ikke bryr seg om spill, kan det potensielt bety en dyrere tjeneste uten at man synes å få noe igjen for det.

Tall fra i fjor viste at Netflix’ popularitet sank gjennom 2021, og det er ingen tvil om at Netflix merker konkurransen – spesielt fra Disney+. Men det er mange andre tjenester som også vil ha et månedlig bidrag, så vi kan forstå ønsket om å kunne skille seg ut fra mengden.

