Nvidias gigantoppkjøp har kollapset

Får likevel ikke herredømme over verdens mobilprosessorer.

Det var i september 2020 Nvidia annonserte sitt frieri til britisk Arm for offentligheten. De ønsket å overta selskapet, som står bak de fleste av verdens mobilprosessorer, for 40 milliarder dollar. Eller omtrent 351 milliarder norske kroner.

Tirsdag formiddag slapp imidlertid Arms japanske moderselskap, SoftBank, meldingen om at gigantoppkjøpet ikke blir noe av.

Grunnen oppgis å være «betydelige regulatoriske utfordringer».

Så sent som i august i fjor ble det kjent at britiske tilsynsmyndigheter vurderte å sette en stopper for oppkjøpet. De skal blant annet ha vært bekymret for den nasjonale sikkerheten om selskapet ble overtatt av utenlandske aktører.

Også europeiske og amerikanske konkurransemyndigheter har uttalt at de gransket oppkjøpet, og den amerikanske handelskommisjonen (FTC) har faktisk gått til sak for å stanse det.

Nvidia vil nå betale Arms eier 1,25 milliarder dollar som en slags kompensasjon for det feilede oppkjøpet.

Skulle styrke kunstig intelligens

Nvidia ønsket opprinnelig å kjøpe Arm for å styrke posisjonen innenfor kunstig intelligens (AI).

– Ved å samle Nvidias AI-egenskaper med Arms enorme økosystem av prosessorer kan vi forbedre databehandling i skyen, smartmobiler, PC-er, selvkjørende biler, roboter og edge IoT. Vi kan utvide databehandling basert på kunstig intelligens til hvert eneste hjørne av kloden, uttalte Nvidia-sjefen da oppkjøpsplanene ble kjent.

Nvidia er allerede langt fremme innenfor kunstig intelligens i spill og for selvkjørende biler, og vil nok fortsette å fokusere på dette selv om oppkjøpet nå har gått i vasken.

Galaxy Note 20 Ultra bruker en Samsung Exynos-prosessor. Inni den er det Arm-design både i selve prosessorkjernene og i grafikkdelen. Prosessorene er tilpasset av Samsung, men basert på referansedesign fra britene, mens grafikkdelen er fullt ut Arms design.

Kunne nesten blitt en monopolist

Omtrent alle prosessorer fra mobiltelefoner og nettbrett, samt noen bærbare datamaskiner, har teknologi med opphav fra Arm i seg. Til tross for at Samsung, Qualcomm, Apple og Huawei, for å nevne noen, har «egne» prosessorer i mange av sine produkter, baseres nemlig alle på teknologi og instruksjonssett - eller «design» - fra Arm.

En annen ting som både Nvidia og Arm lager er design til grafikkprosessorer. Førstnevnte er velkjent for sine GeForce-grafikkbrikker som brukes i ekstremt kraftige bærbare og stasjonære datamaskiner, mens Arm på sin side står bak grafikkbrikker under Mali-navnet som brukes i mer energieffektive mobile enheter som telefoner.

Samsung bruker eksempelvis både Arm-baserte prosessorer og Mali-grafikkbrikker i mange av sine Galaxy-mobiler.

Med Nvidia som markedsledende på grafikkprosessorer for vanlige datamaskiner, og Arm som markedsledende for mobilprosessorer og en stor leverandør av mobile grafikkprosessorer, ville det ikke vært noen «hvem som helst» som slo seg sammen.

Hva resultatet av sammenslåingen ville blitt for oss forbrukere får vi nå aldri vite.