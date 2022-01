Invoxia lanserer «smarthalsbånd» for hunden

Invoxia sitt nye smarthalsbånd

Sporingsbrikker til dyr er kjærkomment for hundeeiere - så kjærkommen at vi i Tek har gjennomført en samletest av GPS-trackere. Men det som alltid har manglet er muligheten til å få helseinformasjon lik en smartklokke gir, til hunden. Det har Invoxia gjort noe med og lanserer et «smarthalsbånd» til hund, i forbindelse med elektronikkmessen CES.

Forskjellen fra vanlige sporingsbrikker, som brukes til å finne dyrets lokasjon, er at disse vanligvis benytter seg av en kombinasjon av akselerometre og GPS-sensorer. Også dette smarthalsbåndet kan lokalisere hunden din, men i tillegg skal det kunne måle åndedrett og hjertefrekvens til den pelskledde kompisen din, ved hjelp av en såkalt Soli-radar - kjent fra Googles Pixel 4-telefoner - og AI-teknologi.

Invoxia sitt nye smarthalsbånd

Kanskje mest interessant er hvordan disse halsbåndenes radiosignal ikke reflekteres av håret, skal vi tro administrerende direktør for Invoxia, Amélie Caudron, gjengitt av The Verge. Signalene som sendes mot nakken reflekteres av det første hudlaget. Radaren oppfatter hastigheten og bevegelsen til huden under båndet, som i sin tur leses algoritmisk og avgir hjerte- og respirasjonsfrekvens.

Det betyr at det ikke spiller noen rolle hvor mye pels din firbeinte har, halsbåndet vil klare å avlese uansett.

I tillegg opplyser Caudron til The Verge at halsbåndet, i motsetning til smartklokker som må sitte tett på huden for å få best avlesning, ikke trenger sitte så tett.

Vil også fungere som sporingsbrikke

Invoxia har også flere års erfaring med sin egen dyresporingsbrikke. Deres nye smarthalsbånd vil selvsagt også inkludere sporing av hundens daglige aktiviteter som at den løper, spiser, drikker og slapper av.

Invoxia har også tatt hensyn til potensielle gjørmebad hunden kan finne det for godt og bade i, og halsbåndet skal visst nok også lages med et materiale som gjør dette enklere å vaske av.

Derimot informerer de om at det foreløpig kun vil bli tilgjengelig for mellomstore hunder fordi det skal være vanskelig å «krympe» størrelsen på radaren de bruker til noe som ville fungert for en mindre hund.

For eiere av mellomstore hunder skal dette bli tilgjengelig sommeren 2022 meldes det, men når eller om det eventuelt vil komme til Norge er uvisst.

Invoxia Smart Dog Collar annonse Sjekk prisen