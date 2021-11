Tidal gir alle HiFi-kvalitet

Mange kan spare 50 prosent på de nye abonnementene.

Strømmetjenesten Tidal har gjort store endringer i abonnementspakkene sine. Resultatet er at de fleste kundene får vesentlig bedre lydkvalitet, eller kan betale mindre enn de gjør i dag uten å merke noe til lavere kvalitet.

Hi-fi-blir standarden

Standardabonnementet «Premium» erstattes av et nytt «HiFi»-abonnement.

Prisen blir stående på 99 kroner måneden, der det tidligere kostet 199 kroner måneden for tilgang til musikk i tapsfri HiFi-kvalitet.

For å få tilgang til å spille av lydfiler i den aller beste kvaliteten kan du velge å abonnere på den nye «HiFi Plus»-pakken.

Da får du tilgang til lyd i «master»-kvalitet, eller såkalt studiokvalitet, samt mulighet til å spille av musikk med Dolby Atmos samt det som kalles Sony 360 Reality Audio.

For å oppleve denne lyden kreves det gjerne spesielt utstyr, som dyre forsterkere og høyttalere.

Lyd i master-kvalitet var tidligere en del av Tidals HiFi-abonnement, men blir igjen på det nye HiFi Plus-nivået. Skal du ha den aller beste lydkvaliteten, eller nye lydopplevelser, må du altså fremdeles ut med 199 kroner i måneden.

Tidal kutter et eget abonnement for standard komprimert musikk, og tilbyr nå lyd i enten tapsfri HiFi-kvalitet eller studio/master-kvalitet.

Tjeneste Apple Music Spotify Tidal HiFi Tidal HiFi Plus Månedspris 99,- 119,- 99,- 199,- Kvalitet Tapsfri HiFi. 1411-9216 kbps Komprimert. 320 kbps Tapsfri HiFi. 1411 kbps Tapsfri HiFi. 9216 kbps

Kan spare penger

Du som allerede abonnerer på den utgåtte Premium-pakken skal automatisk bli overført til det nye HiFi-abonnementet og få tilgang til høyere lydkvalitet for samme pris.

Om du har HiFi-abonnementet for 199 kroner måneden fra før, vil du flyttes over til den nye HiFi Plus-pakken til samme pris. Her det greit å gjøre oppmerksom på at det ligger et potensial i å spare 50 prosent på å nedgradere til det vanlige HiFi-abonnementet for flere som ikke sitter på utstyr som drar nytte av masterkvaliteten eller andre lydformater som er med i HiFi Plus-pakken.

Presses av konkurrentene

At Tidal gjør endringer i abonnementene sine kommer ikke som noen overraskelse for de som har fulgt med i strømmemarkedet den siste tiden. Tidal var i flere år alene om å satse bredt på lydkvalitet, og kunne dermed ta seg bedre betalt. Den siste tiden har imidlertid stadig flere konkurrenter fokusert på både lydkvalitet og pris.

Deezer var lenge et alternativ for kvalitetsbevisste lyttere, men presset økte voldsomt da det ble kjent at Apple oppgraderte lyden til HiFi-kvalitet på strømmetjeneste i sommer. Etter flere år med spekulasjoner slapp også Spotify, som er den største musikkstrømmetjenesten i Europa, endelig nyheten om at også de vil støtte høykvalitets lydfiler i løpet av året.

Det er ikke bekreftet hva Spotifys HiFi-lyd vil koste, men med utviklingen vi har sett de siste månedene virker det mest sannsynlig at denne vil bakes inn i deres vanlige Premium-abonnement.

Internasjonalt har også Amazons musikkstrømmetjeneste mulighet for avspilling av lyd i HiFi-kvalitet.