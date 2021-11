Valve utsetter Steam Deck til neste år

Skylder på komponentmangel.

Ikke til jul likevel: Ny estimert leveringsstart for Steam Deck er februar 2022.

I sommer dro spillaktøren Valve duken av en ny håndhold spillkonsoll. Navnet var Steam Deck, og det som i praksis er en liten PC skulle etter planen komme på markedet før jul. Men nå trekker Valve denne lovnaden tilbake.

Via et innlegg på sine nettsider gjør de det klart at lanseringen er utsatt med to måneder. Årsaken skal være et problem de aller fleste nå har fått med seg, nemlig at verdens fabrikker og forsyningslinjer sliter med å komme skikkelig i gang etter diverse nedstengninger i forbindelse med covid-19-pandemien.

Man skulle jo tro at Valve tok høyde for situasjonen da de først lanserte Steam Deck i sommer, men dette illustrerer vel egentlig bare hvor prekær situasjonen er.

Det nye tidsestimatet fra Valve er uansett at forsendelser skal begynne i februar 2022. Videre lover de at alle som har reservert vil beholde sin plass i køen, men at datoene vil forskyves deretter. Ikke at dette spiller noen stor rolle for nordmenn flest, da det ikke har vært mulig å bestille produktet direkte til Norge uansett.

Velkommen i klubben

Nyheten om forsinket levering av Steam Deck føyer seg pent inn i en voksende rekke av enheter som det lenge har vært vanskelig å få tak i. Gamingutstyr ser ut til å være spesielt problematisk. Det er ikke mange dager siden Nintendo nedjusterte salgsmålene for sin spillkonsoll Switch, og ifølge Bloomberg gjør Sony nå det samme for PlayStation 5.

«Brikketørke», lav produksjon og generelle leveringsproblemer rammer i tillegg komponenter som grafikkort – til stor frustrasjon for alle som skal bygge eller oppgradere en PC.

Videre har problemet blant annet lagd mye surr og forsinkelser for en god del bilprodusenter ettersom moderne biler har godt med elektronikk innabords.

